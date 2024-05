Governo amplia medidas para expandir oferta de serviços públicos à população do AM

Manaus (AM) – Com o intuito de promover o uso de novas tecnologias na gestão pública, o Governo do Amazonas e o Instituto Brasileiro de Administração Pública (Ibap) promovem o EGov Experience Tour – Edição Amazonas. Nesta terça-feira (14), o vice-governador, Tadeu de Souza, fez a abertura oficial do evento, que ocorreu na Secretaria de Estado de Administração (Sead), bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus.

O EGove Experience Tour incentiva a transformação digital no setor público, inclusive com o uso da Inteligência Artificial como ferramenta de gestão. Tadeu de Souza afirmou que o uso de novas tecnologias permite o acesso do cidadão aos serviços públicos, aproximando ainda mais o governo da população.

“Estamos trabalhando para ampliar e fortalecer as infraestruturas digitais para dar maior transparência ao gasto público e fazer um serviço público mais eficiente, com redução de custo, alcançando quem mais precisa. Essa é a finalidade: preparar no Amazonas uma estratégia geral de implementação de uma governança digital, o que vai ser muito necessário no período de eventos climáticos extremos“, afirmou o vice-governador.

Legislação estadual

Em abril deste ano, o governador Wilson Lima assinou a Lei nº 6.837, que institui a Política de Governo Digital do Estado do Amazonas e cria o Comitê de Governança e Transformação Digital. As principais metas da nova legislação é dar acesso amplo e transparente às informações governamentais por plataformas digitais, promover a otimização dos processos governamentais, por meio de tecnologias digitais, e garantir o acesso universal e igualitário aos serviços públicos digitais.

O processo do EGov está sob condução da Sead. O secretário da pasta, Fabrício Barbosa, afirmou que o uso de novas tecnologias vai ampliar a interiorização dos serviços oferecidos pelo Estado.

“O governo digital traz a sensação de que o cidadão está recebendo mais serviços públicos. Ele é, além de tudo isso, sustentável. Elimina papel, elimina a necessidade de deslocamento e, principalmente, para a nossa região aqui, é inclusão. A gente vai conseguir levar mais serviços para aquele cidadão do interior, que é o que mais precisa”, ressaltou.

Fundado há 32 anos, o Ibap já consolidou projetos em parceria com mais de 100 entidades, abrangendo organizações privadas, órgãos públicos e instituições do terceiro setor. O diretor do Centro de Liderança Pública, entidade de apoio ao Ibap, Tadeu Barros, destacou que o uso de Inteligência Artificial vai auxiliar na formulação de políticas públicas.

“O governo, hoje, tem um volume de dados imenso. A Inteligência Artificial surge como uma ferramenta para automatizar esse volume imenso de atividades. O que a gente quer é entregar serviços públicos de uma maneira mais rápida, melhor e transparente para o cidadão”, disse.

Entre os presentes ao evento estiveram o ex-secretário de Gestão e Planejamento de Alagoas, Gabriel Albino; o diretor-presidente do Procon Amazonas, Jalil Fraxe; o promotor de justiça do Ministério Público do Amazonas (MP-AM), André Lavareda; o controlador-geral do Estado, Jeibson Justiniano, e a secretária executiva de finanças da Casa Civil, Rebecca Beatriz Marinho.

