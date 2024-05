Governo atende mais de 900 pessoas para a emissão da CIN em Parintins

Cidadãos de cinco comunidades do município de Parintins (distante 369 quilômetros de Manaus), foram atendidos durante o mutirão de atendimento para a emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN). Ao todo, foram solicitadas 957 CINs no período de 24 de abril a 04 de maio. A ação foi coordenada pelo Governo do Amazonas por meio da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

A Investigadora de Polícia e Gerente de Identificação Civil do Instituto de Identificação Aderson Conceição de Melo (IIACM) Kristiane Lima Eliziário ressaltou o êxito no mutirão, que teve como objetivo promover o acesso do cidadão de Parintins ao documento exigido na solicitação dos mais diversos benefícios sociais.

“Concluímos com muito êxito nossa missão aqui em Parintins, neste sábado, na comunidade do Tracajá. Atendemos mais de 900 cidadãos para emissão da Carteira de Identidade Nacional. Nós nos sentimos muito gratos com toda a hospitalidade e ainda mais felizes por trazer e proporcionar cidadania a mais e mais pessoas”, afirmou Kristiane Eliziário.

Durante os serviços, a equipe do IIACM teve apoio de secretarias parceiras. “Durante todos esses dias, o Governo do Amazonas trouxe toda a sua estrutura para que pudéssemos atender da melhor maneira possível a todos. Reiteramos o compromisso enquanto Secretaria de Secretaria Pública na oferta desses serviços”, destacou a gerente.

Além da comunidade do Tracajá, os atendimentos foram levados aos moradores das localidades de Mocambo, Caburi, Vila Amazônia e Zé Açu.

