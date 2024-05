Deputado Thiago Abrahim homenageia reitor da UEA com Medalha Ruy Araújo na Aleam

Manaus (AM) – O reitor da Universidade Estadual do Amazonas (UEA), André Luiz Nunes Zogahib, foi homenageado pela Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), nesta terça-feira (14), com a Medalha Ruy Araújo. O deputado estadual Thiago Abrahim (União Brasil) é o autor da propositura.

“André tem desempenhado um papel fundamental na luta pela igualdade dos nossos estudantes no ingresso à UEA. Desde o ano passado, temos lutado ao lado da UEA para encontrarmos uma solução sobre a retirada de cotas para os estudantes do Amazonas, após a decisão do STF. A lei estabelecia que 80% das vagas eram destinadas aos estudantes daqui e isso caiu. Foi um duro golpe”, disse Abrahim.

De acordo com Abrahim, que é membro da Comissão de Educação da Aleam, os próximos dias serão “decisivos” para o restabelecimento do sistema de cotas.

“Nós, deputados, nos reunimos no dia 8 de maio para tratar sobre o projeto de lei que estabelece o novo percentual de cotas para ingresso na Universidade. A matéria prevê o percentual de 50% de cotas a estudantes que tenham cursado o ensino médio, integralmente, em escolas do Amazonas; 50% a estudantes de outros estados do país; 40% para ingresso via vestibular e 60% pelo Sistema de Ingresso Seriado (SIS)”, explicou Abrahim.

Indígenas, negros e PcDs também terão direito às cotas. A previsão é que o projeto tramite em regime de urgência na Aleam e seja votado na próxima semana. “As cotas são essenciais para corrigir as desigualdades sociais e garantir o ingresso do ribeirinho, que está lá no interior e não tem os mesmos privilégios, à UEA. Todos os deputados do Amazonas estão unidos nesta causa”, disse o deputado.

O homenageado, André Zogahib, disse receber a Medalha Ruy Araújo, instituída em 1981, pela então deputada Socorro Dutra Lindoso, com alegria e emoção.

“Fico muito lisonjeado com essa homenagem. É uma grande honraria da Assembleia Legislativa. É a coroação de uma trajetória dentro de uma academia, que possibilitou de alguma forma houvesse esse reconhecimento por parte dos deputados desta legislatura. O sentimento de hoje é de gratidão. A Assembleia tem dialogado muito com a UEA. A gente tem afinado muito esse discurso de interiorização da UEA de forma sinérgica. O projeto de lei que deverá entrar em votação em breve é uma resposta que estamos dando aos nossos estudantes”, disse Zorgahib.

Biografia

O reitor da UEA, André Luiz Nunes Zogahib, é graduado em Administração de Empresas, Administração Pública e Direito. Possui especialização, mestrado e doutorado em Administração Pública.

É professor do quadro efetivo da UEA. Foi coordenador de cursos de graduação, especialização e mestrado, coordenador dos sistemas de ingresso, Pró-Reitor de Planejamento e Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários.

O reitor André Zogahib participou da elaboração e implementação do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) da UEA na condição de docente. Em 2010, como Pró-Reitor de Planejamento, atuou na reestruturação organizacional da universidade. O Projeto de Lei do Executivo n° 116/2011 permitiu a contratação de cerca de 600 professores na época.

Gestor experiente e bem-sucedido, atuou como diretor-presidente da AmazonPrev no período de janeiro de 2019 a janeiro de 2022, conquistando, por três anos seguidos, o prêmio de melhor Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do Brasil, entre todos os estados da federação e Distrito Federal. A AmazonPrev tornou-se referência nacional em gestão previdenciária, em diversas avaliações, como as da Abipem, Aneprem e da Secretaria Nacional de Previdência.

*Com informações da assessoria

Parlamentares do AM reúnem com Geraldo Alckmin para preservação de empregos na ZFM

Emprego: Grupo de segurança oferta vagas de fiscal de patrimônio em Manaus

Governo amplia medidas para expandir oferta de serviços públicos à população do AM