Brasileiros encaram tecnologia como aliada no trabalho, mostra pesquisa

Uma pesquisa recente, intitulada “Futuro do Trabalho: onde estamos e para onde vamos”, realizada pela plataforma Futuros Possíveis com o apoio do Grupo Boticário, apresentou nova perspectiva sobre as visões dos profissionais brasileiros em relação à tecnologia e sua influência no mercado de trabalho. As informações são do site JCConcursos.

Contrariando a ideia comum de que a tecnologia representa uma ameaça direta aos empregos, o estudo revelou que 77% dos trabalhadores não veem os robôs como seus principais adversários no ambiente profissional. Pelo contrário, o receio recai sobre a competição com outros profissionais que estão mais aptos a utilizar as novas ferramentas tecnológicas.

Essa mudança de mentalidade reflete uma tendência crescente de percepção positiva em relação ao papel da tecnologia no dia-a-dia dos trabalhadores. Mais da metade dos entrevistados relataram gastar menos tempo em tarefas, indicando uma possível melhoria na eficiência e produtividade.

No entanto, o estudo também destacou desafios significativos. Quase metade dos entrevistados, especialmente aqueles com mais de 30 anos, afirmaram encontrar dificuldades em acompanhar as rápidas mudanças tecnológicas, revelando a necessidade urgente de programas de capacitação e atualização profissional.

Além disso, o modelo de trabalho sofreu alterações perceptíveis durante os anos de pandemia. Enquanto o otimismo em relação ao trabalho remoto era alto em 2020, com 47% dos colaboradores demonstrando entusiasmo, esse número diminuiu para 38% em 2024. Esta mudança de perspectiva sugere uma valorização crescente de modelos de trabalho presenciais e híbridos, com profissionais buscando um equilíbrio entre flexibilidade e interação presencial.

Os entrevistados que preferem trabalhar presencialmente destacaram benefícios como comunicação mais fácil, maior produtividade e interação social, além de melhorias na saúde mental e agilidade no trabalho. Por outro lado, os adeptos ao trabalho remoto são motivados principalmente pelo tempo economizado em deslocamentos, aumento da produtividade, mais tempo para projetos pessoais, maior convívio familiar e maior controle sobre o horário de trabalho.

