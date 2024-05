Manaus movimenta mercado bilionário de palestras 

Manaus (AM) — O mercado global de palestras é bilionário e no Brasil cresce constantemente com eventos e workshops em todas as regiões do País. Em Manaus, a demanda está em alta. Somente neste ano, passaram pela cidade nomes como Tathiane Deândhela e Paulo Vieira e em breve receberá outros grandes palestrantes como Caio Carneiro, Flavio Augusto, Joel Jota e Marcos Strider.

Conforme o médico Jefferson Medeiros, que também é palestrante e escritor, a maior concentração de profissionais liberais do Amazonas, como advogados e médicos, está em Manaus, tornando a capital atraente e potencial para palestrantes de todo o País, principalmente aqueles que atuam com comunicação, gestão e posicionamento digital.

“Os especialistas que ainda não estão no digital, querem estar, só não sabem como começar, daí nasce uma grande demanda para o mercado”, enfatiza.

A pesquisa “Maturidade do Marketing Digital e Vendas do Brasil”, realizada em 2021, revelou que 94% das empresas utilizam marketing digital para crescer estrategicamente, demonstrando a importância de uma marca, seja corporativa ou pessoal, ter presença, frequência e conteúdo no ambiente online.

“Estar na internet não é mais uma opção. A presença digital é uma importante ferramenta para quem deseja ser reconhecido e gerar negócios. Os profissionais manauaras já perceberam esse movimento, por isso idealizei o Connecta Med”, ressalta doutor Jefferson.

O médico criou o maior evento de comunicação, posicionamento digital e gestão para médicos e profissionais de saúde da região Norte. Entre os palestrantes do Connecta Med, que ocorrerá no dia 25 de maio, no Teatro Manauara, estará Marcos Strider, psicólogo, referência em comunicação e arquétipos, que virá à cidade pela primeira vez.

“A palestra do Strider é muito desejada e poder trazê-lo para Manaus é uma alegria imensa, além de uma grande oportunidade de capacitação para os participantes do evento”, finaliza.

Sobre Jefferson Medeiros

Jefferson Medeiros é médico especialista em oncologia de cabeça e pescoço e professor de clínica cirúrgica há 10 anos na Universidade Estadual do Amazonas (UEA). Com mais de 20 anos de profissão, tornou-se referência em sua especialidade e atualmente é mentor de médicos, palestrante e autor do livro “Comunicação: o remédio que a medicina não prescreve”.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Cursos livres são ofertados para estudantes e profissionais de enfermagem em Manaus

Mercado imobiliário: amazonenses investem além das fronteiras do estado

Lançamentos mundiais de cosmética chegam a Manaus durante congresso no Teatro Manauara