PDT/AM oferece curso de legislação eleitoral aos pré-candidatos a vereador de Manaus

Ação teve como objetivo orientar e desenvolver uma campanha política com estratégias assertivas, sem infringir nenhuma regra, durante a campanha eleitoral de 2024

Manaus (AM) — Os pré-candidatos a vereador e vereadora de Manaus, pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT/AM), participaram do curso de legislação eleitoral e comunicação, com o objetivo de orientar e desenvolver uma campanha política com estratégias assertivas, sem infringir nenhuma regra, durante a campanha eleitoral de 2024.

O curso, ministrado por assessores jurídicos e equipe de comunicação do PDT/AM, ocorreu na sede do partido, nesta segunda-feira (13) e terça-feira (14), e contou com a participação de aproximadamente 50 pré-candidatos da capital, divididos em dois dias de curso.

Entre os temas apresentados, legislação eleitoral, condutas vedadas, prestação de contas, instruções quanto a utilização das redes sociais, propaganda na internet, assim como algumas estratégias de comunicação assertivas a serem tomadas durante as eleições.

O presidente estadual do partido, Luiz Castro, deixou clara a importância de uma ação como essa, onde os participantes podem absorver de informações úteis para a execução de uma futura campanha bem sucedida, assim como para uma pré-campanha nos moldes legais.

O presidente municipal, engenheiro Machadão, informou que esse é o primeiro curso oferecido pelo partido, dentro de uma agenda de capacitações que estão programadas para os próximos meses.

“Faremos diversos cursos, onde os senhores terão a oportunidade de entender um pouco mais sobre o processo eleitoral, suas diretrizes, se aprofundar no universo da propaganda eleitoral, inclusive com maior conhecimento no uso das redes sociais como ferramenta de divulgação”, explicou Machadão.

O advogado Júlio Lorenzetti esclareceu aos participantes a importância de serem o mais transparentes e éticos possíveis durante a campanha, assim como estarem atentos ao código eleitoral.

“Estou aqui hoje a pedido do partido, no sentido de orientar e para tirar qualquer dúvida referente as condutas permitidas e vedadas durante o processo eleitoral. Essa é uma oportunidade que poucos partidos dão aos seus pré-candidatos”, disse Júlio.

*Com informações da assessoria

