Princesa anuncia Robert, goleiro destaque do Campeonato Amazonense pelo RPE Parintins

Manacapuru (AM) – Na briga pelas primeiras posições do grupo A1 da Série D do Campeonato Brasileiro, o Princesa do Solimões anunciou, nesta quarta-feira (15), mais um reforço para a sequência da competição. Trata-se do goleiro Robert, destaque no Campeonato Amazonense 2024 pelo RPE Parintins.

De volta ao futebol amazonense e, desta vez, para disputar uma competição nacional, o novo reforço do Tubarão do Norte falou sobre as expectativas para a temporada com a camisa do clube de Manacapuru (distante 80 quilômetros de Manaus).

“As expectativas são as melhores possíveis, tendo passado pelo futebol amazonense pela primeira vez neste ano, e tendo visto toda a competitividade do Estadual. Sabendo da grandeza do Princesa, os pensamentos e a mentalidade são de, junto com toda equipe, comissão técnica, diretoria e torcida conseguirmos alcançar grandes objetivos dentro da competição, com a mentalidade de conquistar o acesso para a Série C e ser campeão”, declarou o arqueiro.

Formado no futebol paulista, Robert Fernando Martins do Nascimento defendeu clubes como São José e Real Noroeste. Além disso, o jogador de 28 anos também acumula passagens de destaque no futebol do Espírito Santo, onde foi campeão estadual em 2020, pelo Rio Branco de Venda Nova, e também passou por Porto Vitória, Desportiva Ferroviária e Nova Venécia.

Próximo desafio

Invicto na Série D, o Princesa do Solimões é, atualmente, o 3º colocado do grupo A1, com cinco pontos conquistados em três jogos. Nesta rodada, o Tubarão do Norte encara o Manauara, no sábado (18), às 15h, no Estádio Ismael Benigno, a Colina.

