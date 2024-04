Maurinho Fonseca assume Princesa do Solimões após clube firmar parceria com RPE Parintins

Em caso de acesso à Série C do Princesa do Solimões, o RPE Parintins garante vaga na Série D de 2025

Manacapuru (AM) – O técnico Maurinho Fonseca é o novo comandante do Princesa do Solimões. O clube de Manacapuru (distante 80 quilômetros de Manaus) firmou uma parceria com o RPE Parintins, onde o treinador trabalhou durante o Campeonato Amazonense de 2024, para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. O anúncio aconteceu nesta terça-feira (9).

Além dele, o Tubarão do Norte acertou a chegada do preparador físico Lúcio Diogo Bento e de um grupo de jogadores, que defenderam o Tourão no Barezão 2024. O Princesa do Solimões estreia na Série D diante do São Raimundo-RR, no dia 28 ou 29 de abril, no estádio Gilberto Mestrinho, o Gilbertão, em Manacapuru. O horário da partida ainda será confirmado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF),

O presidente do Princesa do Solimões, Lázaro D’Angelo, falou sobre as expectativas relacionadas à parceria e comentou sobre os objetivos do clube na sequência da temporada.

“Nós conversamos sobre essa parceria com o Parintins por mais de um mês e agora ela se confirmou. Eu acredito que, com o grupo que ficamos e com os atletas que vem, teremos uma equipe forte como a torcida espera e merece. Também esperamos que possamos trabalhar da melhor maneira possível, fazer uma boa competição e chegar ao acesso que é o mais importante. Com esses reforços tanto no elenco quanto na comissão, acreditamos que o Princesa do Solimões vai brigar por uma dessas quatro vagas para a Série C do Campeonato Brasileiro”, pontuou o presidente do Princesa, Lázaro D’Angelo.

Segundo o presidente do Tubarão do Norte, a expectativa é que os atletas sejam anunciados oficialmente nos próximos dias.

Diretoria

Também chegam ao clube de Manacapuru o gerente de futebol Thadeu Figueiredo e o diretor de futebol Luis Cláudio da Silva, que explicou o porquê de ter escolhido o Princesa do Solimões. Luis também destacou como a parceria pode ser benéfica tanto para o Tubarão quanto para o Tourão, que ainda tem chances de disputar a Série D em 2025, caso a equipe de Manacapuru conquiste o acesso.

“Nossa ideia é ajudar o futebol amazonense. Tivemos um resultado além da expectativa da maioria das pessoas com o Parintins e, na reta final do campeonato, acabamos alinhando essa parceria, em que vamos somar as duas equipes para reforçar o Princesa do Solimões na Série D. O acordo com o Princesa veio pela aproximação que tenho com o presidente Lázaro e pelo projeto em si. Nossa ideia era levar um grupo fechado de jogadores que já estão renovados com o Parintins e terão a oportunidade de começar a entender a competição”, declarou Luís Cláudio.

Saídas

Em contrapartida às chegadas por meio da parceria com o RPE Parintins, o Princesa do Solimões oficializou as saídas de 10 jogadores: o goleiro Leonardo; os laterais Marquinhos Baiano e Bruno Soares; o zagueiro Victor Ramon; os volantes Willian Daltro e Riquelme; e os atacantes Wendel Bahia, Felipe Barão, Matheus Lima e Warlei. Todos se deram em comum acordo entre as partes.

