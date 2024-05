Cuiabá (MT) – Pedro Nunes, atleta do lançamento de dardo, quebrou o recorde brasileiro e sul-americano da modalidade ao alcançar a marca de 85,11 metros, no Campeonato Ibero-Americano de Atletismo, disputado em Cuiabá, na noite de domingo (12). A marca lhe garantiu o ouro na competição e deixou o atleta ainda mais próximo da vaga nos Jogos Olímpicos de Paris como o sexto melhor do mundo.

Na competição, disputada na pista do Centro Olímpico de Treinamento na Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT), Pedro alcançou a marca em seu último lançamento, ultrapassando o português Leandro Ramos, que havia lançado 83,09m. Com os 85,11m lançados, o parintinense ficou a apenas 39 centímetros do índice olímpico.

“Nós acabamos tirando um peso, nos treinamentos eu estava conseguindo alcançar marcas boas. No lançamento de dardo precisamos de um clima bom, uma competição boa e de bons implementos; e aqui em Cuiabá essas circunstâncias foram todas favoráveis”, exaltou Pedro Nunes, que é membro do Projeto Amazonas nas Olimpíadas de Paris 2024.

Com a marca alcançada, Pedro se coloca entre os seis melhores lançamentos de dardo em 2024, ele ultrapassou o romeno Alexandru Novac, que tem como melhor lançamento 84,04m. Max Dehning, Jakub Vadlejch, Neeraj Chopra, Anderson Peters e Aliaksei Katkavets completam a lista.

