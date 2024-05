Amazonas FC perde para o Ceará e se mantém na 15ª colocação da Série B do Brasileiro

Fortaleza (CE) – O Amazonas FC perdeu para o Ceará, por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (15), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Vozão saiu na frente logo aos sete minutos, com Ramon Menezes, e ampliou com Erick Pulga; Diego Torres diminuiu para a Onça-pintada. A partida aconteceu na Arena Castelão.

O resultado manteve o time amazonense na 15ª colocação da tabela, com quatro pontos, e alçou o Alvinegro para a sexta colocação, com oito. Na próxima rodada, o Amazonas FC recebe o Paysandu no sábado (18), às 16h30 (horário de Manaus), na Arena da Amazônia. O Ceará, por sua vez, viaja para visitar o Operário-PR no Estádio Germano Krüger, no domingo (19), às 15h.

Início ruim

O Amazonas FC teve um início ruim. Logo aos sete minutos de jogo, a Onça-pintada saiu atrás do placar. Em cobrança de escanteio pela esquerda, Ramon Menezes subiu mais alto que a defesa amazonense e balançou as redes de cabeça. Aos 18 minutos, o goleiro Marcão falhou e Erick Pulga aumentou a vantagem.

No segundo tempo, a Onça-pintada melhorou no jogo e diminuiu o placar com Diego Torres. Rafael Tavares encontrou lindo passe para Bruno Lopes, que passou para o argentino chutar para o gol sem goleiro. O time amazonense chegou a criar outras oportunidades, mas não conseguiu igualar o placar.

