Jornalismo esportivo perde três lendas: Apolinho, Antero e Silvio Luiz

O Brasil perdeu três ícones da crônica esportiva nesta semana: o narrador Silvio Luiz, o apresentador Antero Greco e o radialista Washington Rodrigues, o Apolinho. Silvio Luiz faleceu na quinta-feira (16) aos 89 anos, após estar internado no Hospital Oswaldo Cruz desde 8 de maio. Conhecido por bordões como “Olha no lance” e “Pelo amor dos meus filhinhos”, ele deixa esposa e três filhos.

Antero Greco era formado em jornalismo pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP), o jornalista sofria com um câncer cerebral, ele morreu aos 69 anos em São Paulo. Silvio Luiz internado no Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo, desde o dia 8 de maio. Silvio sofreu um AVC durante a transmissão do jogo entre Palmeiras e Santos, pela final do Campeonato Paulista, em abril. Apolinho morreu aos 87 anos, era um jornalista que marcou gerações com seus comentários nas rádios Globo e Tupi, Washington era um apaixonado pelo Flamengo. Em 1995, a convite do então presidente Kleber Leite, assumiu a tarefa de treinar o Rubro-Negro.

Vários colegas, amigos de emissora e apaixonados pelo esporte se despediram de Antero Greco, a ESPN prestou várias homenagens ao jornalista.

Não há notícia mais triste a dar hoje do que dizer que Antero Greco nos deixou. Que perdemos o camisa 10 das redações esportivas.



Presidente Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi às redes sociais lamentar o falecimento dos jornalistas esportivos Antero Greco, Silvio Luiz e Washington Rodrigues, conhecido como Apolinho.

