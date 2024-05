Amazonas FC sai na frente, mas empata com Paysandu na Arena da Amazônia

O Amazonas F.C. enfrentou o Paysandu (PA) na Arena da Amazônia, na tarde deste sábado (18), em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro Série B 2024. O time amazonense, que conta com o apoio do Governo do Amazonas, empatou em casa com o bicolor paraense, mantendo-se momentaneamente na 15ª posição.

“O Governo do Amazonas tem feito investimentos no futebol amazonense, garantido suporte para que nossos clubes possam continuar nessa trajetória de crescimento. E claro, é muito importante ver famílias se reunindo na Arena da Amazônia e torcendo por um clube do nosso estado”, disse o secretário de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), Jorge Oliveira.

O jogo seria de recuperação para os dois times, o Amazonas vinha de derrota para o Ceará, fora de casa, e o Paysandu era o último colocado da Série B. O clube amazonense apostava no fator casa, ganhou do Santos no último jogo na Arena da Amazônia. O tempo ajudou, após um dia que começou chuvoso, a tarde ensolarada foi um convite ao público.

“É muito emocionante e gratificante assistir ao jogo aqui na Arena da Amazônia. É um time nosso, da nossa terra, precisamos prestigiar e apoiar. Nós podemos vibrar juntos e o estádio é ótimo, então valorizo muito tudo o que é do nosso do estado”, exaltou a torcedora do Amazonas F.C., Dirlene Lima.

O primeiro tempo começou bem intenso, com o Paysandu criando boas oportunidades e parando no goleiro Marcão, do Amazonas. Aos 38 minutos, Matheus Serafim abriu o placar para a Onça, batendo forte na saída do goleiro. Mas aos 46 minutos, o Bicolor paraense empatou com Esli García, aproveitando uma sobra na área para deixar tudo igual.

A segunda etapa se desenhou com o Paysandu tentando dominar o jogo no campo adversário e o Amazonas buscando contra-ataques rápidos para ampliar. Mas no fim a partida terminou em empate, um placar de 1 a 1 que pouco ajuda as equipes. O próximo jogo da equipe amazonense será pela Copa do Brasil, contra o Flamengo, na próxima quarta-feira (22).

Leia mais

Amazonas FC perde para o Ceará e se mantém na 15ª colocação da Série B do Brasileiro