Homem mata próprio irmão com golpes de foice

Cuitegi (PB) – Cristiano Gonçalo de Andrade, de 37 anos foi morto com golpes de arma branca, na noite deste sábado (18), na cidade de Cuitegi, na Paraíba. De acordo com a Polícia Militar (PM), o suspeito do crime é o irmão da vítima.

Conforme a PM, o homicídio aconteceu por volta das 19h30, na Rua Liberdade, no bairro Santo Antônio. Aos policiais, uma testemunha informou que o objeto utilizado no homicídio foi uma foice.

Cristiano foi assassinado dentro de uma residência, na cozinha, e apresentava lesões na região do pescoço e braço direito.

O suspeito fugiu do local do crime e não foi localizado pelos policiais. A arma utilizada no homicídio também não foi encontrada. A Polícia Civil investiga a motivação do crime.

*Com informações do Portal T5

