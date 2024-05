Torcedores apontam Vasco e Corinthians como favoritos ao rebaixamento

Na opinião dos torcedores, Vasco e Corinthians são as duas equipes com mais chances de serem rebaixadas no Campeonato Brasileiro de 2024. Os dados foram coletados através da pesquisa O Maior Raio-X do Torcedor, realizada em parceria por Quaest/CNN/Itatiaia.

O Vasco, que escapou do rebaixamento em 2023 na última rodada, é o time que os torcedores mais apostam no rebaixamento. 21%, ou 1 a cada 5, dos torcedores entrevistados acreditam que o Vasco jogará a Série B em 2025.

Logo em seguida do time carioca vem o Corinthians, com 13% dos torcedores apostando na queda do Timão. O Cuiabá é o terceiro time mais citado, com 8%.

Por outro lado, o Flamengo foi citado por apenas 3% dos torcedores e é o time que mais inspira confiança dos torcedores para a permanência na Série A em 2025. Bahia e Botafogo completam o pódio, com 4% cada.

Metodologia

A pesquisa O Maior Raio-X do Torcedor ouviu 6.373 pessoas no total, sendo 5.023 entrevistas aprofundadas com torcedores de 278 cidades e 714 jovens de 7 a 15 anos. A coleta foi realizada entre 27 de abril e 1º de maio de 2024, por meio de entrevistas face a face com questionários estruturados.

A margem de erro estimada é de 1,4 ponto percentual, com nível de confiabilidade de 95%.

