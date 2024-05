Inscrições abertas para 2ª Corrida do Batalhão de Policiamento Ambiental, na Ufam

Manaus (AM) – As inscrições para a 2ª Corrida do Batalhão Ambiental, que acontece no dia 2 de junho, na Universidade Federal do Amazonas (Ufam), estão abertas. O evento comemora o Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb) da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e a celebração do Dia Mundial do Meio Ambiente. A corrida é aberta ao público e as inscrições podem ser realizadas on-line através do site oficial do evento ticketsport.com.br.

Com um percurso de 5 quilômetros, a corrida promete ser um marco na promoção da consciência ambiental e práticas esportivas, além do fortalecimento da interação entre a comunidade e a corporação. De acordo com os organizadores do evento, a expectativa é superar os números de inscritos de 2023, que foram de 3 mil pessoas.

O tenente PM Adiel Araújo explica que, além de incentivar a prática esportiva, a corrida tem um forte direcionamento educativo e ambiental. Durante o evento serão distribuídas mudas de árvores, que visam estimular o reflorestamento e a preservação das espécies. A ação busca engajar os participantes em práticas sustentáveis que podem ser adotadas no dia a dia.

“Esperamos os corredores amadores, atletas profissionais, membros da comunidade acadêmica e cidadãos comprometidos com a causa ambiental. Participe e faça parte desta corrente em prol de um futuro mais verde e sustentável”, convida o tenente.

Para garantir a segurança e o bom andamento do evento, 45 policiais militares do BPAmb estarão envolvidos, proporcionando apoio logístico, balizamento e orientação aos corredores. Em relação ao protocolo de segurança no evento, por exigência da Confederação Brasileira de Atletismo (CBA), duas ambulâncias estarão no local, sendo uma delas com suporte de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

No dia da corrida, o público vai contar com uma estrutura própria para a segurança com grades, cones, barracas, suporte da equipe de hidratação, tanto ao longo do percurso quanto na chegada com distribuição de água, energético, e ao final o atleta vai receber frutas e a medalha de participação.

