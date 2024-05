Romário diz que punição de Gabigol foi justa, mas que não houve desrespeito

Atacante teve foto com camisa do Corinthians vazada nas redes sociais e foi punido pelo clube carioca

Rio de Janeiro (RJ) – O Presidente do América-RJ, Romário, voltou a estar relacionado profissionalmente, mas não entrou em campo. Mesmo assim, o craque opinou sobre a punição do Flamengo a Gabigol.

O atacante do Flamengo teve foto vazada usando camisa do Corinthians na última semana e foi punida com a perda da camisa 10, além de multa salarial. O Baixinho concordou com a postura do Fla.

“É um assunto muito complexo. Eu particularmente nunca vesti. Conheço o Gabigol, estivemos algumas vezes juntos, tenho um respeito por ele muito grande”, opinou.

No entanto, Romário acredita que o gesto do atacante não teve a intenção de desrespeitar o clube em que é ídolo.

“Posso afirmar que esse gesto não foi em desrespeito ao Flamengo. Foi por algum motivo, que ainda não sei qual é, vou acabar sabendo porque temos amigos em comum”, disse, completando:

“Ele sabe a importância do Flamengo. Ele é um cara inteligente, que veste a camisa do clube em vários sentidos. Temos que entender algumas situações antes de criticar”.

Atual presidente do América, Romário também analisou o cenário pelo ponto de vista de Rodolfo Landim, mandatário rubro-negro.

“Vamos nos colocar no lugar do presidente do Flamengo. Gabigol está no América e veste a camisa de algum time que quer contratar ele, com certeza teria uma punição. Mas, por outro lado, eu tenho certeza que ele não fez em desrespeito”, analisou.

*Com informações da CNN Brasil

