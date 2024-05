Homem é preso por estuprar garoto de 15 anos durante viagem de barco no AM

Um homem de 56 anos foi preso na segunda-feira (20) por estupro de vulnerável cometido contra um adolescente de 15 anos. O crime ocorreu dentro de uma embarcação em Manacapuru, no interior do Amazonas.

De acordo com a delegada Mary Anne Trovão, titular da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Manacapuru, o autor estava retornando de barco da comunidade em que trabalhava, quando aproveitou o momento para abusar do menino, que também estava viajando com destino ao município.

Ainda segundo a autoridade policial, na ocasião do crime, o suspeito passou a mão nas pernas do menino, tentando também retirar o short dele. Após o fato, o homem passou a fazer gestos ameaçadores para a vítima ficar em silêncio, enquanto estivesse dentro da embarcação.

“Assim que o barco chegou ao porto de Manacapuru, a vítima acionou os policiais, que iniciaram as diligências e efetuaram a prisão do autor em flagrante, ainda no Porto do Município”, explicou a delegada.

O homem foi autuado por estupro de vulnerável e ficará à disposição da Justiça.

Leia mais

Pai que estuprou e engravidou filha de 13 anos é preso no interior do AM