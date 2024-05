VÍDEO: Gabigol retribui carinho de torcedores do Flamengo na chegada da delegação a Manaus

Após a repercussão negativa por conta da foto com a camisa do Corinthians, Gabigol chegou a ser xingado em um jogo do time de basquete do Flamengo, no Rio de Janeiro

O primeiro contato entre Gabigol e a torcida do Flamengo após a polêmica do atacante vestindo a camisa do Corinthians foi de carinho. Em Manaus, o novo camisa 99 do Rubro-Negro foi recebido com festa pelos torcedores que estavam na frente do hotel onde a delegação ficará hospedada para confronto contra o Amazonas FC, nesta quarta-feira (22).

Gabigol chegou a ultrapassar a grade de proteção para atender fãs, que estavam presentes no local desde o início da tarde desta terça-feira (21). O zagueiro David Luiz foi outro jogador rubro-negro que deu atenção à torcida manauara.

Após a repercussão negativa por conta da foto com a camisa do Timão, Gabigol chegou a ser xingado em um jogo do time de basquete do Flamengo, pelo NBB. No último sábado (18), no ginásio do Tijuca, houve gritos de “ô Gabigol, vai se f*, o meu Flamengo não precisa de você”.

Novo visual

‘Gabigol 99’ apresentou novo visual ao adotar cavanhaque, diferente da barba cheia dos últimos anos. Nas redes sociais, a mudança de Gabigol chamou atenção de internautas que comentaram a semelhança com Chico Moedas, ex-namorado da cantora Luísa Sonza.

Gabigol já atuou em Manaus tanto pela Seleção Brasileira quanto pelo Flamengo. O último encontro foi pelo Rubro-Negro, em janeiro, para jogo contra o Audax-RJ pela primeira rodada do Campeonato Carioca. Em 2021, marcou gol pelo Brasil em jogo pelas Eliminatórias da Copa contra o Uruguai.

O Flamengo visita o Amazonas FC pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Na ida, no Maracanã, o Rubro-Negro venceu por 1 a 0. A Onça-pintada da Zona Leste precisa vencer por dois gols de diferença para classificar às oitavas de final. Em caso de vitória amazonense por um gol, a decisão vai para os pênaltis.

Gabigol foi para os braços da torcida na chegada do Flamengo em Manaus. pic.twitter.com/YKJof0uVZJ — RaFla Mello (@raflamello81) May 21, 2024

Leia mais

Amazonas FC x Flamengo: procura por ingressos é baixa e número de sócios-torcedores da Onça quase triplica

Gabigol muda de visual para partida contra o Amazonas FC em Manaus

Atleta amazonense participa da Copa do Mundo de Tiro com Arco na Coreia do Sul