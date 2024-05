Gabigol muda de visual para partida contra o Amazonas FC em Manaus

Manaus (AM) — O jogador do Flamengo Gabigol apresentou seu novo visual nesta terça-feira (21), quando a equipe embarcou para Manaus, onde o time rubro-negro enfrentará o Amazonas FC, na quarta-feira (22), pela terceira fase da Copa do Brasil.

Nas redes sociais, a mudança de Gabigol chamou atenção de internautas que comentaram a semelhança com Chico Moedas, ex-namorado da cantora Luísa Sonza.

Gabigol meteu a skin do Chico Moedas. — 𝐂𝐀𝐈𝐎 𝐋𝐎𝐏𝐄𝐒 🥷 (@_caioczr) May 21, 2024

GABIGOL TA IGUALZINHO AO CHICO GENTE KAKAKAKAKKAKAK pic.twitter.com/YJGIbvNWQ0 — 𝒄𝒓𝒇.𝒅𝒓𝒊⁴☆ (@drizuda004) May 21, 2024

gabigol mudou de visual pra não reconhecerem ele na rua e ele nao levar porrada pic.twitter.com/uLkTv129yo — dico (@flwmwng) May 21, 2024

Vale lembrar que esta será a primeira partida de Gabigol após a polêmica com a camisa do Corinthians, onde o jogador do Flamengo foi filmado usando a camisa do timão. Devido ao flagrante, o ídolo acabou perdendo a camisa 10.

