VÍDEO: com faixa ‘Gabi Judas’, organizada do Flamengo protesta contra Gabigol a caminho da Arena da Amazônia

O clima que parecia de carinho na chegada a Manaus pode voltar a ter contornos de crise para Gabigol. Horas antes do duelo contra o Amazonas FC, pela Copa do Brasil, uma torcida organizada do Flamengo proferiu cantos de protesto contra o ídolo do Rubro-Negro, carregando faixas com os dizeres “Gabi Judas” e “Não somos fãs de canalhas”. A insatisfação se dá por conta da polêmica foto do agora camisa 99 vestido com a camisa do Corinthians.

Entre os cantos, a torcida organizada pediu a saída do atacante do Flamengo: “Ô, Gabigol, vai se f… O meu Flamengo não precisa de você”. Na terça-feira (21), ao desembarcar no hotel onde a delegação ficou hospedada, o jogador retribuiu o carinho dos torcedores e tirou fotos e assinou camisas dos apoiadores que estavam presentes no local. Gabigol tem contrato com o Flamengo até dezembro e pode assinar um pré-contrato com outro clube a partir de junho.

A bola rola logo mais, às 20h30, na Arena da Amazônia, pelo jogo de volta da terceira fase da competição nacional. O Rubro-Negro tem vantagem após ter vencido por 1 a 0 no jogo de ida, no Maracanã. Aquele jogo, inclusive, marcou o reencontro de Gabigol com a torcida do Flamengo após o período por conta suspensão em decorrência de conduta incorreta no exame antidoping.

🚨TORCIDA DO FLAMENGO PROTESTA CONTRA GABIGOL NA CHEGADA DO ESTÁDIO! 🔴⚫️ pic.twitter.com/XJVq3yYlOG — Flazoeiro (@flazoeiro_) May 22, 2024

