Escalações: Sassá volta ao time titular como capitão e Flamengo entra com mudanças na defesa

Amazonas FC e Flamengo decidem logo mais quem fica com uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. No lado aurinegro, uma das armas será o atacante Sassá, que volta ao time titular após ficar fora por lesão em três jogos. Ele lesionou a virilha contra a Ponte Preta, um jogo após o duelo de ida entre Onça e Rubro-Negro, no Maracanã. Pelo lado do Flamengo, Matheus Cunha no gol e Leo Ortiz na zaga começam jogando.

Ídolo do Amazonas FC, Sassá foi destaque da equipe na temporada de 2022, quando o time aurinegro conquistou o acesso à Série B do Brasileiro e o título da Série C. O camisa 99 da Onça, inclusive, já marcou contra o Flamengo, em 2017, quando as equipes empataram em 1 a 1 pelo Campeonato Brasileiro daquele ano, no Mineirão (MG).

No Flamengo, o goleiro Rossi será poupado e o jovem Matheus Cunha começa no gol assim como no jogo da ida. Leo Ortiz, por sua vez, entra na vaga de Leo Pereira, que está machucado e nem viajou para Manaus. O zagueiro recém-chegado ao Rubro-Negro reedita dupla com Fabrício Bruno, com quem jogou nos tempos de RB Bragantino.

O Rubro-Negro tem vantagem após ter vencido por 1 a 0 no jogo de ida, no Maracanã. O Amazonas FC precisa vencer por dois gols para avançar às oitavas de final; vitória por um gol leva a decisão para os pênaltis.

