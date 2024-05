Amazonense tem perna amputada após sofrer acidente envolvendo carros de luxo em SP

Manaus (AM) – Maria Graciete Alves da Silva, de 36 anos, natural de Eirunepé, no interior do Amazonas, teve a perna direita amputada após sofre um acidente de trânsito envolvendo carros de luxo em um trecho da Alameda Rio Negro, no Alphaville Industrial, em Barueri, na Grande São Paulo.

A amazonense estava na garupa de uma motocicleta, quando foi atingida por um carro de luxo que estava em alta velocidade.

De acordo com as testemunhas, Graciete era massoterapeuta e solicitou uma motocicleta por aplicativo, quando saiu de Serviço de Pronto Antendimento (SPA). No trajeto até sua residência, a moto foi atingida pelo carro de luxo, e a vítima foi arremessada na rua. Tanto a mulher, quanto o motociclista foram levados ao pronto-socorro.

Graciete passou por cirurgia e teve a perna amputada, onde se encontra internada. A vítima amazonense saiu de Eirunepé para Manaus, onde estudou e trabalhou, se mudando para São Paulo, posteriormente, em busca de mais oportunidade.

O casal que estava dentro do veículo que causou o acidente está foragido.

