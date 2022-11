Caio Castro sofre acidente e é prensado durante corrida da Porsche Carrera Cup

Piloto profissional há nove anos, Caio Castro sofreu um acidente durante prova da Porsche Carrera Cup, que aconteceu antes do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, neste domingo (13). O ator ficou prensado entre outros dois competidores, e o carro dele saiu da pista e bateu na barreira de proteção.

Castro saiu do carro andando e passa bem. O acidente aconteceu pouco tempo depois da largada. De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, Caio Castro estava em disputa contra os pilotos Raijan Mascarello e Nelson Marcondes Filho e colocou seu carro entre os dois para tentar ultrapassá-los e chegar ao ponto do S do Senna na dianteira.

Os pilotos saíram andando de seus carros, sem graves ferimentos. Mascarello demonstrou irritação com Castro por ter de abandonar a prova, mas no final se deu bem mesmo assim. Por uma combinação de resultados de corridas anteriores, ele, que já era líder do campeonato, conseguiu se consagrar vencedor mesmo sem ter terminado a prova.

Em entrevista ao jornal Extra neste domingo (13), Caio Castro afirmou que não pretende deixar a carreira de ator para se dedicar somente à de piloto e falou sobre seus ídolos na Fórmula 1.

“Eu entrei na Porsche Cup no ano passado, mas já corro há 15 anos. Estou no profissional há nove. Em 2021, fui vice-campeão. Sempre tive o desejo de correr profissionalmente. Nem tive muita pilha de ser campeão, ganhar campeonato anual. Nunca pensei muito nisso. A minha vontade mesmo, que virou uma meta e consegui realizar, era ganhar uma corrida em Interlagos. Subi no pódio no mesmo lugar em que os meus ídolos subiram. O maior é Rubens Barrichello. No meu primeiro campeonato de kart profissional, ele correu também. Ayrton Senna é meu ídolo e da nação inteira, sem dúvida”, contou.

*Com informações do Notícias da TV

