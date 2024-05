Lucas Paquetá, ex-Flamengo, é denunciado por má conduta em relação a apostas

Lucas Paquetá, jogador do West Ham e, frequentemente, convocado para a Seleção Brasileira foi denunciado pela Federação Inglesa por má conduta em relação a apostas em quatro partidas da Premier League da temporada 2022/23. De acordo com a acusação, ele teria recebido cartões amarelos de forma proposital para beneficiar apostadores.

Em comunicado publicado em suas redes sociais, Lucas Paquetá negou as acusações e disse que vai lutar com todas as suas forças para provar a sua inocência.

“Estou extremamente surpreso e chateado com o fato de a FA ter decidido me acusar. Cooperei com todas as etapas da investigação e forneci todas as informações que pude durante estes nove meses. Nego as acusações na íntegra e lutarei com toda as minhas forças para limpar meu nome. Devido ao processo em andamento, não fornecerei mais comentários”, publicou o jogador.

Agora, Lucas Paquetá será ouvido por uma comissão independente e pode receber uma punição se for considerado culpado. O meia do West Ham terá até o dia 3 de junho para apresentar sua defesa oficial.

Quase ida ao Manchester City

As investigações do caso começaram em agosto de 2023 e impactaram na trajetória de Paquetá na Seleção Brasileira. O jogador foi retirado, horas antes, da primeira lista de Fernando Diniz, técnico do Brasil na época. A ação teria acontecido para “preservar a imagem do atleta”.

Além disso, no ano passado, o staff do meio-campista recebeu uma proposta oficial de 70 milhões de libras do Manchester City. Mas o atual campeão inglês acabou recuando nas negociações após a divulgação do caso e contratou o luso-brasileiro Matheus Nunes.

