Deputado propõe diretrizes para política de formação cidadã nas escolas do Amazonas

O deputado Thiago Abrahim (União Brasil) apresentou o projeto de lei nº 35/2024, que institui as diretrizes da Política de Formação Cidadã nas escolas das redes de ensino, pública e privada, no Amazonas.

“A proposta promove educação para a cidadania, alinhada aos princípios fundamentais da dignidade da pessoa humana, do pluralismo político, da não discriminação, da livre manifestação, visando estimular a atuação social crítica e comprometida com o bem-estar social. Busca fortalecer valores de respeito, responsabilidade social e participação ativa dos cidadãos na construção de uma sociedade mais equitativa”, disse o autor do projeto.

A matéria prevê a promoção de ações e atividades direcionadas à educação moral, cívica e ética, fomentando valores de solidariedade e respeito à diversidade.

“Precisamos capacitar os estudantes para lidar de maneira lógica, dinâmica e colaborativa com as complexas situações sociais do cotidiano. Também precisamos promover atividades de engajamento comunitário, incentivando a participação ativa dos estudantes em ações voltadas ao bem comum, além de oferecer educação sobre os processos democráticos e de governança participativa, enfatizando a importância do engajamento democrático no fortalecimento da sociedade”, disse Abrahim.