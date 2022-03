Basquete do Brasil enfrenta Colômbia, Canadá e Uruguai na 1ª fase da AmeriCup

A Seleção Brasileira masculina está no grupo A

A Federação Internacional de Basquete (FIBA) definiu na última terça-feira (29) de março, os grupos do basquete na AmeriCup 2022.

Em sorteio online, transmitido ao vivo no Youtube da entidade, o Brasil conheceu seus adversários na primeira fase do torneio que acontecerá de 2 a 11 de setembro no Brasil.

A Seleção Brasileira masculina está no grupo A e terá como rivais na primeira fase da AmeriCup Colômbia, Canadá e Uruguai.

“Não existe jogo fácil em um torneio como a AmeriCup. É um campeonato de tiro curto, com jogos praticamente dia sim, dia não, e Colômbia e Uruguai nós enfrentamos nas Eliminatórias, vencemos, mas vimos que é preciso entrar sempre alerta para que possamos ser competitivos. E o Canadá tem um basquete de qualidade mundial e será uma grande adversário”, declarou Gustavo de Conti, técnico do Brasil.

Anderson Varejão, pivô com mais de 20 anos de história na Seleção Brasileira, marcou presença como um dos convidados especiais na cerimônia. Além dele, também participaram Gustavo Ayon, do México; Carlos Arroyo, de Porto Rico; e Francisco Garcia, da República Dominicana.

Confira os grupos

Grupo A

Brasil

Uruguai

Colômbia

Canadá

Grupo B

Ilhas Virgens

Porto Rico

República Dominicana

Argentina

Grupo C

México

Venezuela

Panamá

Estados Unidos

*CBB

foto: Divulgação CBB

