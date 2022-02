Flamengo é bicampeão Mundial de basquete

A equipe de basquete do Flamengo venceu o San Pablo Burgos, da Espanha, neste domingo (13) e conquistou pela segunda vez em sua história o título mundial na Fiba International Cup.

Olivinha foi um dos destaques da partida pelo lado do time brasileiro. O capitão do Flamengo foi o cestinha da partida com 17 pontos, além de dar 2 assistências e conseguir 3 rebotes.

O clube celebrou a conquista através de suas redes sociais. O armador Luke Martinez, do Flamengo, foi eleito MVP da competição.

Fotos: Gilvan de Souza/Flamengo

