Manaus (AM)- Agitando o cenário do basquete amazonense, a Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira recebe a 8ª edição do Circuito 3×3 Manaus de Basquete, que acontece neste sábado (26), a partir das 8h.

Com apoio do Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), a competição terá mais de 200 atletas e visa aumentar a pontuação do ranking regional.

“Podemos ver a popularização do basquete e as suas modalidades na cidade de Manaus e, assim, estamos trabalhando em ações que incentivem mais o 3×3 em nosso estado. Desenvolver o alto rendimento em todo o Amazonas é determinação do governo Wilson Lima, sobretudo modalidades que almejam o próximo ciclo olímpico”, disse Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar.

O campeonato acontece nas categorias sub-15, sub-17 e sub-20, adulto e master. Para o professor e organizador do evento, Elvis Rander, o principal objetivo é difundir a modalidade no estado.

“O basquete 3×3 está em ascensão no mundo todo e em Manaus várias equipes já disputam essa modalidade. Através desse campeonato, conseguiremos alcançar diversas idades e fazer com que esse esporte seja cada vez mais praticado no nosso estado”, destacou Elvis.

Tênis de Mesa

Com expectativa de trazer mais de 116 atletas, a Vila Olímpica de Manaus recebe a segunda etapa do Campeonato Amazonense de Tênis de Mesa.

A competição que acontece neste final de semana, nos dias 26 e 27 de abril, terá início a partir das 8h30 e será disputada nas categorias mirim, juvenil, infantil, veterano, sênior e absoluto. O evento é organizado pela Federação de Tênis de Mesa do Amazonas (FTMA).

Kart

Movimentando o kartódromo da Vila Olímpica, no domingo (27), às 8h, acontece a segunda etapa do Campeonato Amazonense de Kart. Visando qualificar os atletas para competições nacionais, cerca de 16 pilotos são esperados no evento organizado pelo Kart Clube Amazonas (KCA).

Futebol

Com clima de decisão, o estádio Ismael Benigno recebe o Campeonato Amazonense de Futebol, com o confronto entre Nacional e Manaus, às 15h30, pelo jogo de volta das semifinais.

No primeiro duelo, que aconteceu na Arena da Amazônia, o Manaus venceu o Nacional por 1 a 0 e, por este resultado, pode jogar por um empate para chegar na final da competição, que é organizada pela Federação Amazonense de Futebol (FAF).

Confira a agenda completa:

Arena Amadeu Teixeira

Competição: 8ª edição do Circuito 3×3 Manaus de Basquete

Data e hora: sábado (26), a partir das 8h

Organização: S&M eventos esportivos

Vila Olímpica

Competição: Campeonato Amazonense de Tênis de Mesa

Data e hora: sábado (26) e domingo (27); a partir das 8h30

Organização: Federação de Tênis de Mesa do Amazonas (FTMA)

Competição: Campeonato Amazonense de Kart

Data e hora: Domingo (27), às 8h

Organização: Kart Clube Amazonas (KCA)

Ismael Benigno

Competição: Campeonato Amazonense de Futebol

Data e hora: sábado (26), às 15h30

Organização: Federação Amazonense de Futebol (FAF)

*Com informações da assessoria

Fotos: Mauro Neto/Faar

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Manaus e Fast largam na frente para decisão do Barezão 2022

Manaus FC oficializa desligamento de Fausto Momente

Semifinais do Campeonato Amazonense estão definidas