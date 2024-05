Grupo Simões celebra 80 anos com contribuição histórica e econômica à região Norte

Manaus (AM) — O lançamento dos selos comemorativos de 80 anos do Grupo Simões reuniu diversos empresários e reforçou a importância histórica e econômica do Grupo Simões à região Norte. O evento aconteceu na noite desta quinta-feira (23), na sede da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), e exaltou o legado do fundador do Grupo Simões, Antonio Simões, bem como dos sócios Petrônio Pinheiro e Osmar Pacífico. Hoje, as gerações das famílias Simões, Pinheiro e Pacífico atuam no Grupo Simões sob um modelo de governança que garante a perpetuidade do negócio.

Emocionado, o presidente do Conselho de sócios, Renato Simões, discursou sobre a importância da celebração.

“Hoje é um dia muito especial para a minha vida e significa o resultado de um trabalho que começou quando eu tinha apenas 3 anos, quando meu pai abriu a primeira fábrica”, lembra.

De lá para cá, ele conta que o Grupo Simões lidou com muitas crises econômicas, políticas e sanitárias, que “ajudaram” a mudar a cor de seus cabelos. “Percebi a importância de profissionalizar a família, envolver as gerações e adotar boas práticas de governança e modelo de negócios. E hoje estamos celebrando o sucesso de tudo isso”, apontou.

Durante o evento, membros das famílias apresentaram os selos comemorativos aos convidados. Um foi intitulado de “O Início” pela presidente do Conselho de Família Simões, Vanessa Simões, e traz a imagem do fundador, seu avô Antonio Simões. O outro chama-se “Riquezas Amazônicas” e é uma alusão ao maior patrimônio que os fundadores deixaram como legado: o amor pelas raízes e a região Amazônica.

Ambos os selos possuem tiragem limitada e serão concedidos aos acionistas, herdeiros, colaboradores, parceiros e clientes como lembrança. Os selos foram emitidos pelos Correios, com autorização do Ministério das Comunicações.

“Essa é, sem dúvida, uma bela forma de marcar esse momento inesquecível para nós, acionistas e herdeiros, além de ser um motivo de orgulho para o nosso Estado e o nosso país”, destacou Vanessa Simões.

Durante o evento, o superintendente estadual dos Correios, Marco Terêncio da Silva, enfatizou a parceria e trajetória com o Grupo Simões. “Ao longo da sua história, o grupo sempre buscou se associar a marcas que são referências, como a Coca-Cola e a Honda. Isso transmite qualidade, visão, estratégia e interesse em contribuir para a região”, disse.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Porto Chibatão estreia no ‘Programa Zona Franca de Portas Abertas’ com visita de acadêmicos em Manaus

Experiência sobre a Zona Franca de Manaus é transmitida para alunos de escola do Sesi