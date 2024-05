Inovação no turismo do Amazonas marca convenção do segmento em Manaus

Profissionais do trade turístico do Estado e de outras regiões do país reuniram-se para debater novas possibilidades do setor, legalidade do agenciamento, e destinos que estão caindo nas graças dos brasileiros

Manaus (AM) — A 2ª Conta Amazonas — Convenção de Turismo do Estado, realizada nos dias 23 e 24, no Centro de Convenções Vasco Vasques, em Manaus, foi marcada pela busca de soluções para os desafios enfrentados pelo setor de turismo no Estado. Durante o evento, profissionais do trade turístico de várias regiões do país, tiveram a oportunidade de explorar as últimas tendências e inovações que moldarão o futuro do turismo na região.

“E a Inteligência Artificial entra nas atividades dos agentes de viagens, hoteleiros e demais profissionais do turismo, para que nos modernizemos e tiremos proveito destas novas formas de fazer negócio. Neste sentido, não podemos transformar a tecnologia em um cavalo-de-batalha”, defende o presidente da Associação dos Agentes de Viagens (ABAV/AM), Jaime Mendonça.

Segundo ele, a necessidade de acompanhar as tendências da tecnologia e incrementar os negócios no turismo, justificaram o assunto “Marketing e Inteligência Artificial no Turismo” como pauta.

“Para tanto, destacamos a presença do especialista no assunto, Thiago Akira, que é o mestre dos agentes de viagens em IA, automação, e etc”, justificou o anfitrião do evento.

Profissionais do trade turístico de várias regiões do país participaram do evento Foto: Antonia Coelho

Outros temas debatidos entre agentes, operadores, hoteleiros, transportadores, prestadores de serviços turísticos e estudantes, foram: empreendedorismo no turismo amazônico; sustentabilidade como fomentador do turismo, formatação de produtos turísticos.

A categoria também discutiu a questão da legalidade do agenciamento enquanto atividade econômica.

Tendência de destinos

Dois destinos interessantes que estão “caindo nas graças” dos brasileiros e foram apresentados na 2ª Conta Amazonas, foram a Colômbia e a Coreia do Sul, este que se destaca para além dos doramas da Netflix.

“O segundo conta foi uma excelente oportunidade de apresentar o destino Coreia do Sul aos profissionais de turismo do Amazonas. A Coreia do Sul tem se destacado no mundo criando uma política de soft power através da combinação de sua cultura tradicional com a tecnologia mais inovadora e avançada; em campos tão diversificados como a indústria de cosméticos; com o show business de mais sucesso na atualidade e, sem jamais esquecer, a riqueza de sua medicina tradicional e de sua gastronomia única”, analisa o empresário de turismo, Lawrence Reinisch.

Parcerias

A vinda dos agentes de viagens foi fruto de uma parceria entre a Associação Brasileira de Agências de Viagens do Amazonas (ABAV-AM), a Azul Viagem e a Azul Linhas Aéreas.

O evento contou com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Amazonastur, e da Prefeitura de Manaus, através da Manauscult, além dos hotéis que hospedaram os convidados de outros estados brasileiros.

“Esta convenção vem para estreitar o relacionamento entre os agentes de viagem e a Sakura Consolidadora que é uma distribuidora de produtos que tem como único cliente, a agência de viagem. É a nossa segunda participação no evento que, a olhos nus, vem crescendo a cada ano e se tornando uma referência na região Norte do Brasil”, avalia o consolidador responsável pelas regiões Norte e Nordeste da Sakura, Douglas Mendes.

Representante da Latam no evento, o executivo de contas, Edvan Araújo, conta que recebeu o convite dos parceiros expositores do evento e ficou impressionado com a estrutura e a dinâmica do evento.

“Foi a nossa primeira participação no Conta e desejamos estar nos próximos para ajudar cada vez mais no crescimento do evento e desenvolvimento do turismo na região”, disse.

Bartenders aprovam o gin amazônico

Importante profissional no segmento turístico, os bartenders estavam representados na Convenção, pelos estudantes do Senac.

Eles ficaram encantados com o trabalho da empresa Eurydice Gin, primeira destilaria da região amazônica, idealizada pelos empresários Daniel e Fabíola Cruz.

“O trabalho desenvolvido pela Eurydice com matérias-primas regionais e suas mais requintadas formas de destilação, tem um link direto com a carta de drinks que a nossa turma está produzindo. Nós provamos e aprovamos o gim desenvolvido pela empresa, uma vez que, além de ser pioneiro na região, é um incentivo para a nossa profissão”, disse o líder da turma do curso de Bartender do Senac-AM, Jean Carlos.

O estudante, que é formado em Gastronomia, destacou ainda a importância do Senac se fazer presente na próxima Copa.

“O evento é grandioso com relação ao turismo na região, e no ano que vem queremos que o Senac esteja presente para mostrar todo o potencial dos segmentos de hospitalidade e gastronomia que a instituição promove, por meio de seus cursos”, sugeriu.

Os estudantes também destacaram o lounge da Prooffice Escritórios, que apresentou sua forma diferenciada e inteligente de oferecer serviços como espaços compartilhados e endereço fiscal.

A Prooffice está localizada na rua Salvador, bairro Adrianópolis, na Zona Centro-Sul de Manaus.

Marcas na Conta

A 2ª Conta Amazonas também contou com a participação das seguintes organizações: Restaurante Caramuri, Atlantica Hospitality International (Qualyt, Comfort, Sleep), Acoor, Sebrae-AM, Abrajet, Skal, Aeroriver, Foco Operadora, Solar Hoteles, Turismo Alemão, Paradise, Caburai, Porão do Alemão, Mural Living, Befly, Operadora Cativa, Tropical, Manaus Hotéis, Skyteam, Coris, CVC, Copa Airlines, Uiara Amazon Resort, Orinter, Ibis, Wish, Cluster, FRT Consolidadora, Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira, Aliança Francesa Manaus, Hotel Solares, Holiday In, River X, Bluetree e Pró Corpo Fisio.

*Com informações da assessoria

