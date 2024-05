Alunos da rede estadual do AM participam de classificatória das Paralimpíadas Escolares

Mais de 40 alunos paratletas da rede estadual participaram da 2ª edição das Paralimpíadas Escolares do Amazonas (Parajea’s), nas modalidades de atletismo e natação, neste sábado (25), na Vila Olímpica de Manaus. A competição serve como classificatória para a fase nacional das Paralimpíadas Escolares, que acontece em novembro, na cidade de São Paulo.

O objetivo da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar para 2024 é dobrar o número de paratletas classificados para a fase nacional da competição. Ao todos, 45 competidores participaram da competição. Em 2023, foram 28 paratletas disputando a etapa nacional.

A corredora de handbike Raianne do Nascimento, alimenta a expectativa pela primeira participação. Na modalidade há pouco mais de um ano, a aluna da EE Belarmino Marreiro, localizada na Zona Norte da capital, tem o sonho de se classificar para as Paralimpíadas Escolares.

Raianne do Nascimento é paratleta do handbike. Foto: Eduardo Cavalcante

“Foi muito legal e divertido estar aqui hoje, muito emocionante. Agora, quero estar em São Paulo, para iniciar minha trajetória nas competições escolares”, finalizou Raianne.

O resultado dos índices técnicos alcançados pelos paratletas, que define quantos alunos da rede estadual estarão na fase nacional, será divulgado na segunda-feira (27), pelo Comitê Paralimpíada Brasileiro (CPB).

O sábado também foi de realização do Meeting Paralímpico Loterias Caixa, competição nacional destinada a paratletas. O evento de organização nacional também contou com as modalidades de tiro esportivo e halterofilismo, realizadas na sede da Federação Amazonense de Tiro Esportivo e na Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

Consistência

Alex Oliveira, o “mini Bolt”, participou de mais uma seletiva em sua carreira esportiva. Caso se classifique, essa será sua 6ª participação em etapas nacionais das Paralimpíadas Escolares. No último ano, ele voltou de São Paulo com duas medalhas de bronze, conquistadas no salto em distância e na corrida dos 250 metros.

“Já são três anos competindo, e o meu objetivo é ser o melhor do Brasil. Já pude estar em São Paulo e Brasília, com muita dedicação e esforço”, ressaltou Alex, que é aluno da Escola Estadual (EE) Arthur Araújo, na Zona Centro-Sul de Manaus.

