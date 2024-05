Manauara conquista título brasileiro Sub-17 de wrestling, em Aracaju (SE)

O atleta Matheus Henrique é o mais novo campeão brasileiro de wrestling, na categoria Sub-17. O manauara conquistou o título na sexta-feira (24), na competição realizada em Aracaju (SE), e garantiu qualificação para ser beneficiado pelo “Bolsa Atleta”, projeto que ajuda os atletas a se manterem ativos no esporte.

O lutador embarcou rumo ao Nordeste com passagens aéreas custeadas por meio do programa “Manaus Olímpica”, que é coordenado pela Fundação Manaus Esporte (FME). Durante a campanha, superou fortes adversários, incluindo integrantes da Seleção Brasileira da modalidade. Matheus compete na categoria até 51kg estilo livre.

Além do Campeonato Brasileiro, Matheus também disputou, em Aracaju (SE), os Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), realizados nos dias 22 e 23 de maio. Nesta competição, o jovem ficou com o vice-campeonato. O atleta volta para Manaus com duas medalhas, um cinturão e o sentimento de dever cumprido.

“Sair de Manaus e chegar aqui para ser campeão brasileiro é muito contagiante. Volto para casa com muita experiência adquirida e grato pelas oportunidades”, declarou Matheus Henrique.

Matheus também tem experiência no jiu-jitsu e judô, e participa assiduamente dos treinos como integrante do programa “Manaus Esportiva” no Núcleo Santa Etelvina. O treinador Wendel Barbosa ressaltou que o intuito é estimular ainda mais novos talentos da cidade, para que possam participar de competições de alto nível pelo Brasil. “Cumprimos a missão e tenho certeza de que esse resultado irá incentivar as crianças que treinam com o Matheus no Núcleo Santa Etelvina”, afirmou.

Leia mais

Atleta amazonense de wrestling mantém chance de vaga olímpica

Pioneirismo: amazonense atua como Oficial de Partida da Libertadores pela primeira vez

Alunos da rede estadual do AM participam de classificatória das Paralimpíadas Escolares