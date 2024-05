Inscrições abertas para Copa Brasil e Torneio Amigos do Tarumã em Manaus

Está aberta a temporada de torneios de pesca esportiva na Amazônia. As inscrições para a Copa Brasil de Pesca Esportiva 2024 e o Torneio de Pesca Esportiva Amigos do Tarumã vão até o dia 16 de setembro e podem ser feitas no site www.amigosdotaruma10anos.com. As competições serão realizadas nos dias 20 e 21 de setembro, deste ano, na praia da Ponta Negra.

A lista de prêmios inclui, além dos troféus e do cinturão, bote de pesca, motores de popa, caiaque, motor elétrico, carreta para barco, pacotes em pousadas e, ainda, premiação em dinheiro.

Lançamento

O evento de lançamento das duas maiores competições de pesca esportiva de tucunaré-açu do país foi realizado no dia 24 de maio, no Píer Uiara Amazon. O Torneio Amigos do Tarumã, inclusive, realiza a edição especial de 10 anos.

Na ocasião do lançamento das competições, foram apresentadas as 26 equipes compostas pelos campeões dos principais torneios de pesca realizados pelo Brasil, além de equipes profissionais e pescadores convidados, que disputarão, no dia 20 de setembro na praia da Ponta Negra, a Copa Brasil de Pesca Esportiva 2024.

O lançamento marcou também o início das inscrições para o tradicional torneio de Pesca Esportiva Amigos do Tarumã. A 10ª edição do torneio espera receber cerca de 100 equipes que estarão na disputa pelo cinturão de campeão.

Regulamento

De acordo com o regulamento do Torneio de Pesca Amigos do Tarumã, as equipes inscritas poderão apresentar até 5 vídeos mostrando o embarque do peixe capturado, a aferição e a soltura do exemplar para a validação por parte da equipe de arbitragem formada por engenheiros de pesca da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror) e Universidade federal do Amazonas (Ufam).

