Deputado João Luiz participa de reunião sobre Fórum do Parlamento Amazônico

O titular da Secretaria Temática de Minas e Energia do Parlamento Amazônico, deputado estadual João Luiz (Republicanos) participou de uma reunião nesta segunda-feira (27), na sede da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), para tratar do 1º Fórum do Parlamento Amazônico, em Brasília.

“Essa foi uma reunião de alinhamento e planejamento para esse primeiro Fórum do Parlamento Amazônico. O objetivo é debater assuntos com o Executivo e Legislativo nacional em prol dos estados da Amazônia Legal”, disse o deputado João Luiz, que também pontuou que o destravamento e asfaltamento da rodovia BR-319 será um dos temas debatidos neste evento.

O presidente do Parlamento Amazônico, deputado estadual de Rondônia, Laerte Gomes, destacou que para o evento foram confirmadas as presenças de ministros de Estado, senadores e deputados federais.

“Estamos trabalhando para organizar e fazer desse fórum um encontro de bons resultados. Para isso, contamos com a presença de todos os deputados estaduais dos nove estados que compõem a Amazônia Legal”, disse o presidente Laerte Gomes.

Evento

O 1º Fórum do Parlamento Amazônico, está previsto para ocorrer dia 18 de junho, em Brasília. Entre os temas de debate estão regularização fundiária, projetos e leis em tramitação Congresso Nacional referente a questões ambientais, reforma tributária e seus efeitos e benefícios fiscais nas indústrias dos estados da Amazônia Legal e o destravamento da produção nos estados da Amazônia.

Expedição BR-319

Em fevereiro, o deputado estadual João Luiz percorreu mais de 697 quilômetros da rodovia BR-319, que liga Manaus a Porto Velho (RO), onde sentiu na pele a realidade de moradores e trabalhadores da interestadual. O parlamentar também propôs uma carta pelo asfaltamento e desburocratização de entraves ambientais da BR-319 durante a primeira reunião do ano para o ato de posse da nova diretoria do Parlamento Amazônico na Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (Alero) e fez um relatório da expedição na BR-319 para entregar ao presidente da República.Deputado João Luiz participa de reunião para tratar sobre o 1º Fórum do Parlamento Amazônico.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Projeto que incentiva emissão de carteira de identidade para bebês avança na CMM

Brena Dianná cobra manutenção dos prédios e patrimônios públicos de Parintins

Congresso Espírita em Manaus começa nesta quinta (30)