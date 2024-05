Congresso Espírita em Manaus começa nesta quinta (30)

As inscrições podem ser feitas até o dia do evento pela internet

O 9º Congresso Espírita Amazonense acontecerá em Manaus (AM), a partir desta quinta-feira (30) e segue até domingo (02 de junho), no Studio 5 Centro de Convenções, na Avenida General Rodrigo Otávio, Distrito Industrial. Promovido pela Federação Espírita Amazonense (FEA). O evento traz para a capital do Amazonas palestrantes de referência nacional como o psicólogo Rossandro Klinjey e o escritor Haroldo Dutra Dias, entre outros nomes do movimento espírita do Brasil.

O tema do encontro – ‘Evangelho: Roteiro de Amor’- é inspirado na celebração dos 160 anos de O Evangelho Segundo O Espiritismo – obra literária que trata das lições de Jesus sob a interpretação da filosofia e da religião espírita. A expectativa é receber cerca de 2 mil pessoas no congresso, entre espíritas e pessoas que desejam conhecer mais sobre a Doutrina.

De acordo com o presidente da FEA, Thiago Aguiar, o objetivo do evento é promover aprendizado e conexão espiritual. Na avaliação de Aguiar, nos dias atuais, a humanidade vivencia inúmeras dores da alma, para as quais as respostas de caráter espiritual estão reunidas no Evangelho de Jesus. “Ele nos fornece um roteiro seguro nessa jornada que é a nossa reforma íntima, a busca de nós mesmos, e isso tem reflexos positivos, também, na vida em sociedade, se entendermos que a linguagem do amor é universal e nos une a todos”, explica Aguiar.

Palestrantes do Congresso

O escritor Rossandro Klinjey (d) e o conferencista Haroldo Dutra (e) estarão em Manaus. Fotos: Divulgação

O congresso contará com a participação de palestrantes conhecidos do público espírita. Além do psicólogo e escritor Rossandro Klinjey, conhecido nacionalmente por participações em emissoras nacionais de rádio e televisão; e do escritor e conferencista Haroldo Dutra, participam também como oradores Suzana Simões, Jorge Elarrat, Andrei Moreira, Evelyn Freire, Martim Afonso, Marcelo Souto e Cacá Rezende.

Inscrições – Podem ser feitas até o dia do evento pela internet, no link https://ingresso.feamazonas.org.br/eventos/cea-2024/. O valor da inscrição é R$ 200 por pessoa e o recurso é destinado integralmente aos custos do evento, incluindo deslocamento e hospedagem dos expositores, que são voluntários no encontro e oriundos de outros estados.

Federação Espírita do Amazonas

A entidade sem fins lucrativos comemora 120 anos de fundação neste ano e conta com duas sedes em Manaus. Desde 1º de janeiro de 1904, mantém atividades na área doutrinária e de promoção e assistência social espírita, congregando as instituições espíritas situadas no Amazonas. No evento, os participantes poderão acompanhar, ainda, uma exposição sobre os 120 anos da FEA.

Espiritismo

Foi apresentado ao mundo no século 19 pelo educador francês Hippolyte Léon Denizard Rivail, mais conhecido pelo pseudônimo Allan Kardec. Os princípios fundamentais do Espiritismo são Deus, Jesus e Caridade. A proposta da Doutrina de tríplice aspecto – ciência, filosofia e religião – é contribuir para o aperfeiçoamento moral da humanidade, através da prática do amor e da caridade. O trabalho de divulgação do Espiritismo para um mundo melhor pode ser conferido no portal da Federação Espírita Brasileira (FEB): https://www.febnet.org.br/portal/