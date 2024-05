‘Jaraqui Valley’ reúne empreendedores em Manaus e reafirma compromisso com a inovação

Manaus (AM) — A comunidade de startups de Manaus, Jaraqui Valley, planeja fazer história com a realização do 100º meetup, consolidando-se como a comunidade brasileira pioneira a alcançar o marco. O evento ocorrerá no dia 21 de junho, a partir das 17h, no Moinho — Centro de Inovação e Tecnologia, localizado na Avenida Professor Nilton Lins, 3259, no bairro de Flores. As inscrições são realizadas por meio do link: https://www.sympla.com.br/100-meetup-jaraqui-valley__2472437.

O encontro visa celebrar o espírito empreendedor e colaborativo da comunidade, reunindo agentes do ecossistema de inovação e startups de Manaus para uma noite de networking, troca de experiências e comemorações. O “Jaraqui Valley” tem sido uma força motriz no ecossistema de startups, promovendo a inovação e fomentando o crescimento de novos negócios na região.

“Estamos extremamente orgulhosos de alcançar esse marco histórico”, afirmou Eduardo Cavalcante, membro da liderança do Jaraqui Valley. “Este 100º meetup é uma prova do compromisso e dedicação de nossa comunidade em impulsionar a inovação e o empreendedorismo na Amazônia.”

Atualmente, o Brasil possui mais de 70 comunidades de startups mapeadas, segundo dados da Associação Brasileira de Startups (Abstartups). O principal objetivo dessas comunidades é apoiar e promover o desenvolvimento de startups, oferecendo acesso a capital, suporte técnico, networking, capacitação e um ambiente regulatório favorável, além de incentivar a colaboração entre empreendedores e investidores para fomentar a inovação e o crescimento.

O 100° Meetup da comunidade Jaraqui Valley promete ser uma oportunidade única para se conectar com outros agentes do ecossistema da capital amazonense.

Jaraqui Valley

O Jaraqui Valley é uma comunidade de startups sediada em Manaus, dedicada a promover a inovação, o empreendedorismo e o desenvolvimento de novos negócios. Foi premiada em 2010 na Conferência Anual de Empreendedorismo e Startups (CASE) como “Comunidade Revelação do Ano”.

Desde a sua fundação em 2014, promove meetups cujo objetivo é proporcionar um encontro entre empreendedores para compartilharem conhecimento e experiências, contribuindo para o crescimento e desenvolvimento de startups.

