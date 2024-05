Manaus recebe mulheres de sucesso em evento ‘by Calzedonia’ sobre moda na Amazônia

Evento terá um super bate-papo com especialistas

Manaus (AM) – A Amazônia é um verdadeiro tesouro de biodiversidade e cultura e as mulheres nativas ou não da região são verdadeiras representantes dessa riqueza única no mundo. É o que defende Gigi Cunha, a proprietária da Em Visão, ao lado de seu irmão Jefferson Cunha. Iniciando às comemorações dos 21 anos da revista, a empresária recebe mulheres de renome em diversos segmentos nesta terça-feira (28), na casa de praia mais famosa da Região, casa Rayol, às margens do suntuoso Rio Negro, em Manaus.

Intitulado “As protagonistas de suas próprias histórias na Amazônia – By Calzedonia”, o evento terá um super bate-papo com especialistas como a advogada e residente da Comissão de Créditos de Carbono da OAB-AM, Head da Future Carbon Group Amazonas, e sócia na Cohen Chalub Associados, Thaís Chalub; Luana Coelho, empresária e publicitária atuante na projeção e causas de referência a Amazônia com especialização em Marketing há 17 anos.

Ainda na programação, estão Ana Carolina Soares, psicoterapeuta holística, fundadora da Floresta Zen – Espaço de Práticas Xamânicas onde desenvolve há 6 anos a cerimônia orquestra da floresta, ritual ancestral de cantos, rezas, terapias holísticas que tem como principal fonte de cura os recursos naturais (terra, fogo, água e ar) na Amazônia; a médica Andrea Sousa, ginecologista, com mais de 20 anos de carreira na área da medicina ginecológica e obstétrica e referência no estado do Amazonas em cosmetologia e cirurgia íntima.

Completando a lista premium de convidadas para liderar a tarde de conhecimento, Ana Cláudia Rego, diretora de marketing da empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), com quase duas décadas de missão em posicionar a cadeia de mulheres que vivem deste mercado como a principal matriz econômica para o estado do Amazonas.

“É um encontro para quebrar tabus e deixar de lado os padrões convencionais de beleza e se render à singularidade e autenticidade das mulheres que habitam em nossa região amazônica e em todo Brasil. Tudo será veiculado pela revista mais influente da Amazônia em suas redes sociais @emvisaooficial e seu portal emvisao.com”, explica Jefferson Cunha, diretor da revista.

No encontro, Gigi Cunha recepciona as convidadas falando sobre o conforto na moda que é uma tendência mundial que veio para ficar.

“Nada mais empoderador do que se vestir bem e se sentir confortável ao mesmo tempo. Vamos conversar sobre tudo isso, e outros pilares como beleza, moda, saúde e consumo consciente”, explica Gigi.

O evento fecha com uma participação especial da Levantadora de Toadas oficial do Boi-Bumbá caprichoso, Mara Lima celebrando a diversidade e a originalidade das mulheres na verdadeira capital da Amazônia.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

No curral Zeca Xibelão, Ensaio Show celebra 25 anos da Troup Caprichoso

Arena Planeta Boi marca retorno de Isabelle Nogueira aos palcos de Manaus

Biblioteca Pública do Amazonas convida público para troca de Livros e Gibis, no domingo (26)