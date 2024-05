Eduardo Bolsonaro afirma que Nordeste é a ‘pior região’ do Brasil

O deputado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, chamou na quinta-feira (30) o Nordeste de “a pior região do país”, mas passou as férias por lá com a família. Eduardo, esposa e filhos foram a Alagoas e Pernambuco no recesso de fim de ano. Jair Bolsonaro também estava na comitiva.

No Instagram, Eduardo Bolsonaro disse que o Nordeste “vai continuar sendo a pior região do país, com mais criminalidade, pior educação e etc. Não venha reclamar depois”. A fala foi uma resposta a um homem que comentou “Direita no Nordeste nunca, jamais”.

No segundo turno da eleição de 2022, Lula derrotou Jair Bolsonaro no Nordeste por 69,34% a 30,66%. Em 2018, Bolsonaro também perdeu nas urnas para Fernando Haddad na região: 69,74% a 30,30%.

A despeito do ataque ao Nordeste, a família Bolsonaro escolheu dois estados da região, Alagoas e Pernambuco, para passar cerca de duas semanas no recesso de fim de ano. Eduardo; o pai, Jair Bolsonaro; a mulher, psicóloga Heloisa Bolsonaro; e os dois filhos passaram a virada do ano em São Miguel dos Milagres (AL). Na semana seguinte, sem Jair, a família foi a Porto de Galinhas (PE).

“Amando nossos dias por aqui!!!”, publicou Heloisa Bolsonaro ao lado do marido em Porto de Galinhas. O casal posou para fotos ostentando sombrinhas de frevo, que é patrimônio cultural da humanidade.

