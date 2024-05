Barcelona perde do Girona e Real Madrid conquista título de LALIGA

O Real Madrid é campeão espanhol! Neste sábado (4), com a derrota do Barcelona para o Girona por 4 a 2, o time de Carlo Ancelotti conquistou o título de LALIGA com quatro rodadas para o fim do torneio.

Mais cedo, a equipe madridista havia vencido o Cádiz por 3 a 0, no Santiago Bernabéu, e dependia somente de um tropeço do Barça — que se confirmou — para confirmar a conquista.

Com 12 pontos em disputa e 14 de diferença para os líderes, o Barça não tem mais como alcançar o rival. De quebra, ainda viu o próprio Girona ultrapassá-lo e assumir a vice-liderança.

Este é o 36º título do Real Madrid em LALIGA. O último tinha sido conquistado na temporada 2021/2022, já com Ancelotti no comando.

Neste sábado, no Estádio Montilivi, o Barcelona saiu na frente com Christensen, aos 3 minutos de partida. Contudo, sofreu o empate logo na sequência, um minuto depois, gol de Dovbyk.

O time de Xavi Hernández saltou na frente do placar novamente, com Lewandowski, de pênalti. Mas Portu, duas vezes, e Miguel Gutiérrez marcaram para o Girona, que fechou a virada em 4 a 2 e assumiu o segundo lugar na tabela do Campeonato Espanhol.

Antes mesmo do apito final e da confirmação do título, jogadores do Real Madrid já celebravam a vitória do Girona. No X, o atacante Rodrygo publicou um emoji de ampulheta, contando os minutos para soltar o grito de campeão.

*Com informações da CNN Brasil

