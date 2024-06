Brasileiro acusado de estupro sequestra e mata enteada nos EUA

Homem estava em liberdade condicional e tinha ordem de restrição a favor da vítima; ele seria julgado pelo crime no dia 29 de julho

Um brasileiro, de 49 anos, sequestrou e matou a enteada de 16 anos, na tarde da última quinta-feira (30), no distrito de Middlesex, estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. O homem foi identificado como Juliano Santana.

Segundo a polícia local, a vítima foi sequestrada enquanto voltava da escola, a poucos quilômetros de onde morava. Após o sequestro, Santana teria tirado a própria vida depois de matar a jovem.

O brasileiro estava em liberdade condicional devido a um caso pendente no Tribunal Superior de Middlesex. Os corpos dele e da enteada foram localizados com base no monitoramento de GPS de um dispositivo que o brasileiro estava obrigado a usar.

O caso pendente é resultado de uma denúncia, em setembro de 2021, em que a vítima relatou ter sido agredida sexualmente pelo padrasto. Ele foi preso e processado por seis acusações de estupro de vulnerável.

Na época, a fiança foi fixada em 30 mil dólares, com a condição de que ele fosse colocado em monitoramento por GPS, que ficasse longe e não tivesse contato com a vítima, além de contato supervisionado com menores de 18 anos.

Além da ordem de restrição ativa contra o suspeito, havia uma data do julgamento neste caso que foi marcada para o próximo dia 29 de julho.

Procurado, o Itamaraty informou que acompanha o caso por meio do Consulado-Geral do Brasil em Boston, mas que não fornece informações sobre casos individuais de assistência a cidadãos brasileiros.

*Com informações da CNN Brasil

Leia mais:

Supeito é preso por tráfico de drogas na Zona Leste de Manaus

Parceria entre Governo e Coca-Cola oferta empregos a mulheres assistidas por políticas estaduais

Homem é preso por abusar sexualmente de adolescente durante 3 anos no interior do AM