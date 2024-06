Ex de DjiDja Cardoso, que estava com ela na hora da morte, tem tatuagem da seita ‘pai mãe vida’

Além da mãe, Cleusimar Cardoso, do imão, Ademar Cardoso Neto, e de alguns funcionários do salão de beleza da família, Bruno Roberto de Lima também estava na casa em que DjiDja Cardoso foi encontrada morta. O atleta de 31 anos foi namorado da ex-Sinhazinha do Garantido, de 32, vítima de uma overdose de cetamina e outras substâncias ilícitas, na última terça-feira (28). Foi Bruno, inclusive, quem acionou a polícia para comunicar a morte da ex-namorada.

Num áudio vazado a mãe informa à irmã dela que foi Bruno quem percebeu, na madrugada de terça, que a sinhazinha não respirava mais.

“Eu não sei o que ela fez no quarto sozinha, sei lá, eu não dormia com ela. O Bruno (ex-namorado de DjiDja) estava aqui justamente pra tirar ela disso, porque ela estava tentando parar, a gente tava tentando limpar ela, entendeu? Diminuir… Mas eu não sei o que aconteceu… Ela caiu, parece, lá do lado da cama. Quando ele me chamou, ela já estava sem respirar, ao lado da cama, ele estava dormindo, não sei o que aconteceu, só sei que tinha lá do lado uma xícara quebrada”, relata Cleusimar.

Mãe de DjiDja acreditava que filha ressuscitaria

Segundo fontes ligadas ao caso, a polícia vai ouvir Bruno nos próximos dias. Inclusive para saber até ne ia seu envolvimento com a família, já que tanto ele quanto o irmão de DjiDja e fundado da seita Pai Mãe Vida, tinham algumas tatuagens parecidas, que seriam baseadas nos ensinamentos desta seita. Além disso, Bruno teria sido o consultor de DjiDja e da mãe dela, num processo de emagrecimento e treinos, em que ambas criaram músculos numa velociade inimaginável.

Bruno Roberto, ex-namorado de DjiDja Cardoso — Foto: rep/ instagram

Após a morte de DjiDja Bruno trancou seu perfil no Instagram e trocou a foto por uma em que se lê “Luto”. Durante o velório e enterro da ex, ele estve presente o tempo inteiro ao lado do ex-cunhado. Bruno é atleta de bodybuilding e se desreve como “criador de serpentes”. Ele namorou DjiDja por pelo menos sete anos, com algumas idas e vindas. Mas os dois estavam semre juntos nas festas do Boi Garantido ou torcendo pelo Flamengo. No finalzinho do ano pasado, DjiDja ostou uma foto com ele em seu Facebook e escreveu:

Bruno Robert6o e a tatuagem com o nome da seita — Foto: rep/ instagram

“Ainda tô melhorando, mas estava dodói esses dias e se não fosse você, nem sei como seria. Obrigada meu amor, por tudo. Te conheci um menino, acompanho sua evolução há anos, muitos erros sim, normal, afinal viemos sem manual de instruções, mas nosso Criador tem cuidado muito bem de você e te tornado uma pessoa cada vez mais maravilhosa. Tô muito orgulhosa do homem que você é hoje. Te amooooooo eternamente”.

Bruno Roberto, ex-namorado de DjiDja Cardoso — Foto: rep/ instagram

Em uma publicação um pouco mais recente, de fevereiro, após falar pela primeira vez sobre a depressão, num de seus treinos, DjiDa fez propaganda de Bruno:

“Aos poucos tudo vai se encaixando, não consigo abrir todas as mensagens que vocês me mandam, mas eu agradeço do fundo do coração. Tô melhorando a cada dia e vocês, com certeza, são responsáveis por isso. Desejo tudo em dobro para cada um. Quem tá cuidado dos meus treinos, alimentação e suplementação é o Bruno Roberto. Inclusive ele tá com um projeto rolando. Quem não entende nada dessa vida fitness, é só falar com ele”.

Bruno Roberto, ex-namorado de DjiDja Cardoso — Foto: rep/ instagram

Bruno Roberto, ex-namorado de DjiDja Cardoso — Foto: rep/ instagram

*Com informações do Extra

Leia mais:

Delegado diz que mãe de Djidja Cardoso o convidou para entrar em seita religiosa

Mãe de Djidja Cardoso aparece em vídeo supostamente ‘possuída’; IMAGENS FORTES

Mãe e irmão de Djidja Cardoso acreditavam ser Maria e Jesus em seita ‘Pai, Mãe, Vida’, diz polícia

Ketamina: o que é a droga encontrada e apreendida na casa de Djidja Cardoso