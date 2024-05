Mãe de Djidja Cardoso aparece em vídeo supostamente ‘possuída’; IMAGENS FORTES

Nas imagens, ela aparece deitada no chão, com as pernas levantadas, puxando os próprios cabelos, se movimentando de forma descoordenada e dando gritos.

Segredos assustadores da família têm sido revelados após a morte da ex-sinhazinha do Boi Garantido, Djidja Cardoso. Há quem diga também que o caso seja macabro. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra Cleusimar Cardoso, mãe de Djidja, supostamente “possuída” sob efeito de drogas.

Nas imagens, ela aparece deitada no chão, com as pernas levantadas, puxando os próprios cabelos, se movimentando de forma descoordenada e dando gritos. Veja vídeo no final da matéria.

Cleusimar e Ademir Cardoso, mãe e irmão de Djidja, respectivamente, foram presos durante a Operação Mandrágora da Polícia Civil do Amazonas.

A investigação identificou que eles lideravam uma seita religiosa, denominado “Pai, Mãe, Vida”, responsáveis por fornecer e distribuir a substância ketamina, além de incentivar e promover o uso da droga de forma recreativa.

Os dois foram presos , junto com funcionárias que ajudavam a manter a organização. Um dos suspeitos segue foragido.

