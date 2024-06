Corrida do Batalhão de Policiamento Ambiental ocorre com mais de 3 mil participantes em Manaus

Evento celebrou o aniversário de criação do batalhão e o Dia Mundial do Meio Ambiente, em 05 de junho

Manaus (AM) – Na manhã deste domingo (2), a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) realizou a 2ª edição da Corrida do Batalhão de Policiamento Ambiental, no setor norte do Complexo da Universidade Federal do Amazonas (Ufam). Com cerca de 3,5 mil pessoas inscritas, a competição comemorou o aniversário de 16 anos do Comando e Batalhão de Policiamento Ambiental (CPAmb e BPAmb) e o Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 05 de junho.

A largada foi às 5h55 com o grupo especial de cadeirantes e Pessoas com Deficiência (PcD). Em seguida, às 6h, foi dada a largada para o grupo geral. Durante o percurso, os participantes receberam garrafas de água para manter a hidratação, além de frutas.

A coordenação do evento disponibilizou um espaço para massagem e distribuiu mudas de árvores, que visam estimular o reflorestamento e a preservação das espécies. A ação buscou engajar os participantes em práticas sustentáveis que podem ser adotadas no dia a dia.

O evento contou com a participação do vice-governador do Amazonas, Tadeu de Souza, que correu o percurso com os demais competidores.

Competidores

A corredora PcD, Marileide Araújo, participou pela segunda vez da corrida do Batalhão Ambiental. Amante da prática esportiva, ela destacou o seu desejo de continuar a correr na próxima edição.

“O percurso é muito bom. Foi maravilhoso poder participar da corrida, no próximo ano quero estar aqui novamente. Eu estou sempre me preparando, eu treino bastante nas madrugadas, porque eu quero fazer uma maratona de 42 quilômetros em Manaus, então eu treino bastante, não posso parar”, explicou Marileide.

O corredor Leandro Silva Costa se classificou em primeiro lugar da categoria grupo geral masculino, realizando o percurso de 5 quilômetros em apenas 15 minutos e 43 segundos. O participante dedicou sua vitória a família e parabenizou a organização do evento.

“Estou muito feliz de participar como campeão da prova e quero dedicar minha vitória à minha família e às minhas irmãs. Quero parabenizar a organização pelo grande percurso, foi excelente, não tivemos nenhum obstáculo. Espero que no ano que vem eu esteja aqui novamente e que eu possa ser campeão outra vez”, destacou o vencedor.

Entrega dos troféus

O vice-governador do Estado, Tadeu de Souza, fez a entrega das premiações e destacou a importância do evento, fazendo referência a semana do Meio Ambiente.

“Primeiro domingo de junho e nós estamos aqui consolidando a segunda corrida de rua do Batalhão Ambiental e acima de tudo, essa semana, no dia 5 de junho, nós temos o Dia do Meio Ambiente. O batalhão traz esse papel importante de consciência ambiental, de enfrentamento e controle de crimes ambientais”, declarou o vice-governador.

