Inscrições para a 16ª Maratona Kids Corrida Ecológica estão abertas em Manaus

Manaus (AM) — A Maratona Kids Corrida Ecológica do Shopping Ponta Negra retorna em junho, em sua 16ª edição. A corrida ocorrerá no dia 9, a partir das 16h30, no estacionamento do centro comercial, voltada para crianças de 1 a 14 anos, acompanhadas de pais ou responsáveis.

As inscrições podem ser realizadas por meio do link https://l1nq.com/G7082 ou pelo WhatsApp: 92 8124-0910, até o sábado (1° de junho), com vagas limitadas. Até esta sexta-feira (31), os ingressos estão com valor promocional de R$ 90, em compras realizadas por meio do WhatsApp.

Após adquirir o ingresso, o participante poderá adquirir o kit do atleta, com camisa oficial do evento, placa com número de peito oficial, caneta, toalhinha, achocolatado e biscoito. A retirada ocorrerá na loja Lupo, localizada no piso L1, no dia 8, das 11h às 21h.

Os percursos variam de 50 a 300 metros, conforme a faixa etária dos atletas. A maratona busca proporcionar uma experiência esportiva única e incentivar o cuidado com o meio ambiente para as crianças ao lado de familiares.

No dia do evento, além da corrida, as crianças poderão se divertir com funcional kids e um espaço com brinquedos infláveis.

Premiação

Os atletas inscritos receberão medalhas por participação, independente da prova ter sido finalizada ou não. A entrega ocorrerá no local da corrida, após a conclusão do circuito.

