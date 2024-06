VÍDEO: Show de MC Daniel acaba em briga e confusão generalizada

Na noite desse sábado (1º/6), o cantor deixou de se apresentar em Goiás, após protagonizar problemas com a organização do evento. Assista!

Na noite desse sábado (1), um show de MC Daniel em Caldas Novas, Goiás, acabou em confusão. Um vídeo o organizador do evento, Alex Souza, da Leko Eventos, dá detalhes do problema e afirma que o funkeiro se recusou a subir no palco, mesmo cumprindo todas as exigências em contrato.

“Mais uma vez uma palhaçada, uma falta de respeito, desse pessoal que pensa que pode lesar os outros calejados. Hotel pago, backline pago, hotel 100% pago. É o seguinte, estamos aqui dando a cara pra bater. Safado, vagabundo. [Está indo embora] sem explicação, sem nada”, disse.

E continuou: “Covardia. Esse cara não representa a música. É um lixo, se depender de nós, nunca mais. Ladrão! Devolve o nosso dinheiro, vagabundo. Atendemos as exigências e o cara faz essa sacanagem”.

Alex explicou que ficou revoltado com a falta de compromisso do artista, que já havia recebido o cachê:

“Estava tudo 100% pago. Fomos para a delegacia, eles deram uma versão [equipe do MC Daniel] e nós outra. O delegado mandou dessa forma [de não registrar ocorrência], pois segundo ele, se trata de um desacordo comercial. Estamos montando o processo contra eles”, pontuou com exclusividade para a coluna.

No entanto, nas redes sociais, MC Daniel compartilhou alguns vídeos chegando no hotel e esclareceu o motivo de não ter se apresentado. Nas imagens, o rapaz mostra o palco, que era grande, sendo sustentado por pedaços de madeira:

“Eu não queria ter que postar isso, mas infelizmente vai ser necessário. Estrutura do palco com base de troncos de árvores. Sem retorno, sem luz, sem efeitos… calma que tem mais!”, escreveu na legenda do story publicado no Instagram.

Em seguida, ele exibe o restante do espaço, com bastante fios espalhados e uma parte das ferragens de sustentação do palco solta. Uma pessoa da equipe do artista segura um ferro e solta, confirmando que não existia a possibilidade da peça segurar a estrutura. Além disso, o piso do palco estava balançando, com o peso das pessoas que se movimentavam em cima dele.

Na sequência, MC Daniel mostra uma conversa da sua produção com os organizadores do evento, que assumem o problema: “Erro nosso, perdão por isso”. Na legenda, o músico frisou: “Como faz um show em cima de madeiras e com o palco inteiro solto? Sem som, vans, monitor, cabos, segurança, luz e efeito? Só se eu fosse sozinho e cantasse batendo na palma da mão”.

Para finalizar, Daniel pontuou que um dos contratantes xingou seus colaboradores, proferindo ofensas racistas a um membro da sua equipe, chamando-o de preto. “Ainda xingaram a minha produtora técnica de piranha e vagabunda, por não cumprirem o rider técnico básico de show”, concluiu.

Alex Souza justificou ter se exaltado, por conta do conflito generalizado que se formou na porta do hotel em que a produção do MC estava hospedada, se preparando para ir embora. “Eu perdi a cabeça, xinguei essa mulher porque antes ela nos xingou e implicou [com a gente] desde cedo”, ressaltou.

VÍDEO:

Cancelado: show de MC Daniel acaba em confusão generalizada pic.twitter.com/DcnnEfUVQC — Portal Em Tempo (@emtempofb) June 2, 2024

*Com informações do Metrópoles

Leia mais:

Gracyanne diz conversar com Belo todos os dias: “Amor da minha vida”

Assessoria de Luan Santana afirma que cantor passa por exames e nega mal súbito

Brigas entre torcedores de Vasco e Flamengo marcam o pré-jogo no Brasileiro