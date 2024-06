Real Madrid anuncia contratação de Mbappé em acordo de cinco anos

Chegou ao fim uma longa novela. O Real Madrid oficializou a contratação do atacante francês Kylian Mbappé. O atual campeão da Liga dos Campeões anunciou o acerto, nesta segunda-feira (3), e o astro chega ao clube em movimento sem custos, após deixar o Paris Saint-Germain ao fim do contrato.

O acordo tem cinco anos de duração, expirando ao final do primeiro semestre de 2029. O salário está estimado em 15 milhões de euros anuais (cerca de R$ 85 milhões), além de um bônus de assinatura de 150 milhões de euros, divididos em parcelas pagas ao longo do vínculo.

O contrato já havia sido assinado nos últimos dias, restando apenas o anúncio oficial por parte da diretoria merengue. O jogador deve se apresentar em Valdebebas após a disputa da Eurocopa, já que estará em busca do título com a França.

A decisão por parte da estrela já havia sido tomada em fevereiro, segundo o jornalista Fabrizio Romano. Porém, houve cautela por parte dos mandatários espanhóis, já que Real e PSG poderiam se cruzar na Champions League. O encontro, inclusive, quase aconteceu: os Merengues alcançaram a final e foram campeões ao superar o Borussia Dortmund, que eliminou Mbappé e seus companheiros justamente na fase semifinal.

Velha história

O namoro entre Mbappé e Real Madrid já acontecia desde 2017, quando o atacante foi campeão da Ligue 1 em surgimento meteórico no Mônaco. Entretanto, a proposta do PSG foi mais sedutora, fechando com o time da capital francesa em compra que custou 180 milhões de euros.

Em 2022, Kylian e Florentino Pérez, presidente do Real, chegaram a selar um acordo verbal pouco antes do contrato do atleta expirar. Porém, Mbappé voltou atrás e escolheu ampliar o vínculo com o Paris. O anúncio envolvia extensão até 2025, mas foi explicado posteriormente que o acordo era de apenas dois anos, com obrigação de mais um em caso de título da Champions e cláusula opcional de desejo do craque, o que não veio a acontecer.

*Com informações do Lance

Leia mais

Neymar acredita que Mbappé pediu a saída dele do PSG, diz jornal

Vinicius Júnior decide mais uma Champions e Real Madrid é campeão pela 15ª vez

Vini Jr é o primeiro brasileiro a marcar em duas finais de Champions League