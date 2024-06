David Almeida lança pré-candidatura à Prefeitura de Manaus no Morro da Liberdade

Apoiadores compareceram para reafirmar o compromisso com a pré-candidatura do atual prefeito

Manaus (AM) – O atual Prefeito de Manaus, David Almeida, lançou oficialmente, nesta segunda-feira (3), sua pré-candidatura à reeleição da capital amazonense. O evento aconteceu no bairro Morro da Liberdade, localizado na Zona Sul de Manaus, bairro onde David Almeida cresceu.

Apoiadores compareceram para reafirmar o compromisso com a pré-candidatura do atual prefeito, onde um telão foi montado na rua para que a população acompanhasse o momento do anúncio de sua pré-candidatura a reeleição da capital amazonense.

A solenidade também reuniu personalidades políticas, como o vice-governador Tadeu de Souza, o secretário de Obras Renato Júnior, e o presidente do diretório municipal do PSD, Paulo Radin.

“Aqui é onde tudo começou, um homem não pode esquecer suas origens. Eu fiquei feliz de escutar que ainda sou o mesmo. A população passou a ver o prefeito na rua, na igreja, na feira. Agora o que vocês mais vão ver é candidato na igreja, coisa que faço desde criança. Toda campanha que faço, nasceu aqui”, destacou, o prefeito ao se referir ao bairro onde nasceu e se criou.

Na oportunidade, o prefeito relembrou o início da sua carreira politica e toda sua trajetória em Manaus.

“Eu entrei na política para distribuir santinho, nunca destrate a pessoa que distribui santinho, ela pode ser prefeito da sua cidade no futuro. Com a eleição, eu aprendi que eu tenho que ir onde tem quatro, cinco pessoas, porque por alguns votos você perde uma eleição. Tive a oportunidade de ser governador interino por quase 5 meses. Estou aqui para dizer que, no dia mais importante no qual eu fui investido, eu fui o cara da periferia”, finalizou.

Apesar do evento de pré-candidatura à reeleição, David Almeida não anunciou quem será o vice de sua campanha.

