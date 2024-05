David Almeida realiza lançamento da pré-candidatura à Prefeitura de Manaus

Presidente Estadual do Avante, David Almeida é conhecido por sua vasta e exitosa carreira política

Manaus (AM) – Iniciando a caminhada rumo à reeleição, David Almeida (Avante) realiza, nesta segunda-feira (3), às 18h, o lançamento oficial da pré-candidatura à Prefeitura de Manaus. A reunião acontecerá na rua José Chevalier, 8, no Morro da Liberdade, Zona Sul da capital.

“Nos últimos três anos, enfrentamos diversos desafios à frente da Prefeitura de Manaus e conseguimos avançar em áreas cruciais como saúde, educação e infraestrutura. Temos o desejo de continuar mudando a realidade da população da nossa cidade e contribuindo com o nosso trabalho. Por isso, coloco meu nome à disposição do povo e vamos juntos conquistar esta reeleição”, afirmou Almeida.

Presidente Estadual do Avante, David Almeida é conhecido por sua vasta e exitosa carreira política. Aos 55 anos, o atual prefeito de Manaus foi deputado estadual por três mandatos, de 2007 a 2019, e governador interino do Amazonas em 2017.

Filho de Rosa Almeida e Benedito Almeida, David nasceu e foi criado no Morro da Liberdade. Formado em Direito, foi eleito prefeito de Manaus em 2020, com 51,27% dos votos (466 970 votos) no segundo turno.

Após o anúncio, David Almeida concederá entrevista coletiva à imprensa.

*Com informações da assessoria

