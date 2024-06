Deputado João Luiz entrega materiais hospitalares para o SPA e Policlínica da Redenção, em Manaus

O deputado estadual João Luiz (Republicanos) entregou nesta terça-feira (4), materiais de consumo e insumos hospitalares, oriundos de emenda parlamentar no valor de R$ 57.866,06 ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) e Policlínica Dr. José Lins, localizado no bairro Redenção, Zona Centro-Oeste de Manaus.

“Estamos fortalecendo os SPA’s e consequentemente melhorando a saúde do nosso estado. O objetivo é que a população seja atendida da melhor forma para construirmos dias melhores para o Amazonas”, disse o deputado João Luiz.

A secretária Executiva Adjunta de Assistência Social da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), Mônica Melo, destacou que a entrega desses materiais mostra a importância de levar um serviço com qualidade para a sociedade.

“Recebemos esse material com muita gratidão do deputado João Luiz, por meio de emenda impositiva, que será usado para a prestação da assistência com qualidade e adequada para o paciente que vem procurar atendimento nessa unidade de saúde”, frisou a secretária Executiva, Mônica Melo.

A diretora do SPA e Policlínica Dr. José Lins, Rosana Silva agradeceu ao governador Wilson Lima e ao deputado João Luiz, por mais uma emenda parlamentar para a unidade de saúde. “Esse materiais são fundamentais para os atendimentos dos pacientes e também para os profissionais consigam oferecer um serviço de qualidade, e também com eficiência”, concluiu.

Materiais

A emenda impositiva do deputado João Luiz contempla tomadas dupla de oxigênio, fios de suturas de nylon, sondas de foley, válvulas reguladora, seringas descartáveis, agulhas descartáveis, aventais descartáveis, toucas, fluxômetros e placas de sinalização.

Ambulância

Em novembro de 2023, de forma inédita para SPA e Policlínica Dr. José Lins, o deputado João Luiz entregou a primeira ambulância, por meio de emenda parlamentar, além de outros equipamentos (condicionadores de ar) para a unidade de saúde. Em 2022, o republicano também por meio de emenda impositiva entregou no local aparelho de ultrassom, oxímetros, cadeiras e outros materiais.

Números

Ao longo dos mandatos na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), o deputado estadual João Luiz destinou mais de R$ 21 milhões, em emendas parlamentares para a saúde amazonense.

FOTOS: MAURO SMITH

*Com informações da assessoria.

Leia mais

Deputado João Luiz destaca políticas públicas concretas para combater vícios

Deputado João Luiz visita Centro Socioeducativo Dagmar Feitosa, em Manaus