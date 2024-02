Deputado João Luiz visita Centro Socioeducativo Dagmar Feitosa, em Manaus

Manaus (AM) — O presidente da Comissão de Relações Internacionais, Promoção ao Desporto e Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado estadual João Luiz (Republicanos) palestrou nesta quinta-feira (15), aos socioeducandos e visitou as dependências do Centro Socioeducativo Dagmar Feitosa, no bairro Alvorada, na Zona Centro-Oeste de Manaus.

“Essa é a primeira vez que venho ao Dagmar Feitosa e nos colocamos à disposição da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), comandada pela secretária Jussara Pedrosa, que tem feito um trabalho brilhante. Aqui existe um trabalho de ressocialização muito importante para a nossa sociedade”, disse o deputado João Luiz, que falou com os adolescentes sobre os perigos das más influências na juventude e os reflexos causados na vida.

A secretária de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, Jussara Pedrosa, agradeceu a presença do parlamentar do Centro Socioeducativo e destacou que a palestra para os adolescentes da unidade foi surpreendente e que pode gerar mudanças no dia a dia dos socioeducandos.

“Tenho certeza de que com o seu apoio, o sistema socioeducativo do Governo do Amazonas vai caminhar ainda mais”, afirmou a titular da Sejusc.

A visita e palestra também contaram com a presença da secretária Executiva de Direitos das Crianças e Adolescentes, Rosalina Lobo; da secretária executiva de Direitos da Criança e do Adolescente (Sedca), Andreza Souza; do diretor do Departamento de Atendimento Socioeducativo, Jean Mendonça; e do diretor do Centro Socioeducativo Dagmar Feitosa, Antônio Juracy.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Deputado João Luiz vai enfrentar a realidade dos trabalhadores da rodovia BR-319

Dia da Imigração Japonesa no Amazonas vira lei por iniciativa do deputado João Luiz

Diálogo com moradores e trabalhadores marcam percurso do deputado João Luiz na BR-319